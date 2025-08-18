Hugo Ariel Ferotti, de 31 años, se encontró en el centro de un operativo ciudadano y policial en Rivadavia. Vecinos del Barrio Portal de los Andes 2 lograron aprehenderlo mientras transitaba con una motocicleta marca Rouser, modelo NS, de 160 cc, de la cual no pudo presentar la documentación correspondiente.

La rápida acción de los residentes del barrio fue crucial. Una vez inmovilizado, los vecinos entregaron a Ferotti a personal policial de la Comisaría 23°. Tras la intervención de las autoridades, se confirmó que la motocicleta Rouser NS 160cc era propiedad de una mujer de apellido Villalba, quien había sido víctima del robo.

Publicidad

La investigación se profundizó gracias a registros fílmicos que coincidieron tanto con el sujeto aprehendido como con el vehículo sustraído, lo que proporcionó una prueba clave para el caso. Dada la evidencia, se dio intervención inmediata a la UFI Delitos contra la Propiedad.