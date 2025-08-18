Miguel Ángel Eduardo Flores, de 30 años y con domicilio en Barrio La Estación, fue detenido por personal policial de la Unidad Coordinadora de Departamentales (U.C.D.) en Villa Hipódromo. La aprehensión se produjo tras una tentativa de hurto simple de un parlante de sonido marca RCF y otros regalos, en el marco de un evento celebrado por el Día del Niño en la Plaza del Barrio Ceramistas I.

El damnificado, un hombre de 56 años, fue quien reportó el incidente. Los uniformados lograron interceptar al sujeto, quien en el momento de la detención llevaba consigo el parlante sustraído y estaba acompañado por dos menores de edad.

Publicidad

Tras la aprehensión, se dio intervención inmediata a la UFI Flagrancia, con la participación del ayudante de fiscal Morando Martin y la fiscal María Paula Carena. Las autoridades judiciales dispusieron el procedimiento de flagrancia correspondiente. Además, personal de la Policía Científica realizó las tareas pertinentes en el lugar de los hechos, y se recepcionó formalmente la denuncia del damnificado.