Timothée Chalamet un argentino más: la foto con la campera de la Selección

Nueva York vivió una tarde movida el domingo 03 de mayo de 2026 cuando Timothée Chalamet y Kylie Jenner caminaron por las calles de Broadway. El protagonista de Marty Supreme generó una ola de comentarios al usar la campera de la Selección Argentina para asistir a la función de la obra The Fear of 13. El video del encuentro se volvió viral rápidamente entre el público de Latinoamérica.

La salida tuvo un trasfondo familiar ya que Kim Kardashian es la productora de la pieza teatral. Según la empresaria, se sumó a esta iniciativa para "visibilizar historias de personas condenadas injustamente". La obra, encabezada por Adrien Brody y Tessa Thompson, narra las vivencias de Nick Yarris, quien estuvo más de 20 años en el corredor de la muerte por una falla de la justicia. Kardashian explicó que este trabajo "busca cambiar mentalidades a través de relatos impactantes".

Para la pareja, esta función fue el cierre de una semana intensa que incluyó una cena junto a Jordyn Woods y Karl-Anthony Towns luego de ver un partido de básquet. El detalle de la indumentaria argentina causó impacto mundial justo antes de la Gala Met 2026 del lunes 04 de mayo. En las redes sociales, los seguidores de nuestro país festejaron el gesto como una nueva "coronación de gloria" en pleno Manhattan.