El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó para San Juan una seguidilla de jornadas con temperaturas elevadas para esta época del año, en un escenario de estabilidad atmosférica y sin probabilidad de precipitaciones. El pronóstico extendido marca un inicio de otoño con características más cercanas al verano, especialmente durante las tardes.

Jueves con cielo despejado y máxima elevada

Para este jueves 26 de marzo se espera una jornada mayormente estable, con cielo despejado durante la mañana y condiciones ligeramente nubladas hacia la tarde y la noche. La temperatura mínima se ubicará en torno a los 15°C, mientras que la máxima alcanzará los 28°C, un valor por encima de lo habitual para finales de marzo.

El viento será moderado, con intensidades que oscilarán entre los 13 y 31 km/h, predominando del sector sur durante la tarde y la noche, lo que aportará cierta variabilidad térmica pero sin generar un descenso significativo de la temperatura.

Viernes con aumento térmico y tarde calurosa

El viernes 27 de marzo continuará la tendencia de tiempo estable, con cielo entre ligeramente nublado y parcialmente nublado a lo largo del día. No se prevén precipitaciones en ningún momento de la jornada.

Las temperaturas mostrarán un nuevo ascenso, con una mínima de 17°C en la madrugada y una máxima que llegará a los 30°C durante la tarde. Estas condiciones consolidan un patrón de calor atípico para el inicio del otoño, con marcas térmicas que se mantienen en niveles elevados.

El viento soplará de manera constante desde el sector sur, con velocidades entre 13 y 22 km/h, sin ráfagas intensas previstas.

Un inicio de otoño con características estivales

El panorama que describe el SMN refleja una continuidad de condiciones cálidas en San Juan, con máximas cercanas o superiores a los 30°C y ausencia de lluvias. Este comportamiento se aleja de los valores promedio esperados para la transición hacia el otoño, donde suelen registrarse descensos térmicos más marcados.