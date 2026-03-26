El repechaje europeo rumbo al Mundial 2026 entra en una etapa decisiva este jueves con la disputa de las semifinales en las cuatro llaves que definirán a los equipos que seguirán en carrera por un lugar en la Copa del Mundo. En total serán ocho partidos a eliminación directa, donde no hay margen de error.

La jornada reúne a 16 selecciones que buscan los últimos cuatro boletos de Europa para el Mundial que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá. El formato es claro y contundente, cada llave tiene dos semifinales y una final, todas a partido único.

En la llave A, Italia se enfrenta a Irlanda del Norte, mientras que Gales juega ante Bosnia y Herzegovina. Los ganadores de ambos cruces se medirán en la final por un lugar en la Copa del Mundo.

Por la llave B, Ucrania se mide con Suecia y Polonia enfrenta a Albania en dos duelos que prometen paridad y alta tensión. De allí saldrá otro de los clasificados.

En la llave C, Turquía juega contra Rumania en el único partido con horario diferente, mientras que Eslovaquia se enfrenta a Kosovo para completar el cuadro de esa ruta.

Finalmente, la llave D tendrá los cruces entre Dinamarca y Macedonia del Norte, y República Checa ante República de Irlanda, en busca del último finalista europeo.

Todos los encuentros se disputarán este jueves y los ganadores avanzarán a las finales del 31 de marzo, donde quedarán definidos los cuatro equipos europeos que completarán la lista de clasificados al Mundial 2026.

El repechaje se caracteriza por su intensidad ya que cada partido se define en 90 minutos, lo que aumenta la presión y deja abierta la posibilidad de sorpresas en una instancia donde cualquier error puede costar la clasificación.