La tensión internacional sigue en aumento y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a apuntar contra la OTAN en medio de la guerra con Irán, al cuestionar duramente a sus aliados por no acompañar la ofensiva militar y lanzar nuevas amenazas que profundizan la crisis.

El mandatario aseguró que Estados Unidos “no necesita nada de la OTAN”, pero advirtió que no olvidará la falta de apoyo en un momento que calificó como “crucial”, en clara señal de presión hacia los países europeos para que se involucren en el conflicto.

Las críticas se enmarcan en un escenario de creciente enfrentamiento en Medio Oriente, donde Estados Unidos e Israel mantienen operaciones militares contra Irán desde fines de febrero, en una guerra que ya provocó miles de víctimas y un fuerte impacto global.

Trump incluso llegó a calificar a los miembros de la alianza como “cobardes” por no sumarse a la coalición, al tiempo que insistió en que los países aliados se benefician de la intervención estadounidense sin aportar recursos propios.

En paralelo, el líder republicano también endureció su postura frente a Irán con advertencias directas sobre posibles consecuencias si no se alcanza un acuerdo, en un contexto donde las negociaciones diplomáticas siguen sin avances concretos.

Desde Teherán, en tanto, rechazaron propuestas de Estados Unidos para poner fin al conflicto y denunciaron que las condiciones planteadas son “excesivas”, lo que mantiene bloqueada cualquier salida negociada en el corto plazo.

El conflicto, que ya lleva varias semanas, incluye ataques con misiles, bombardeos y un despliegue militar sin precedentes en la región, mientras crece la preocupación mundial por una posible escalada mayor y sus consecuencias económicas, especialmente en el mercado energético.

En este escenario, las declaraciones de Trump no hacen más que aumentar la presión sobre sus aliados y elevar el nivel de incertidumbre internacional, en una guerra que todavía no muestra señales claras de resolución.