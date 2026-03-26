Todo lo que sabemos sobre la serie de Harry Potter que llega en Navidad

HBO Max ha presentado hoy, 26 de marzo de 2026, el avance oficial de su serie original inspirada en el universo de Harry Potter. La producción, titulada Harry Potter y la piedra filosofal, estrenará su primera temporada de ocho episodios esta Navidad tanto en la señal lineal de HBO como en la plataforma de streaming.

Durante el evento de lanzamiento realizado en Reino Unido e Irlanda para impulsar el servicio en estos mercados prioritarios, la empresa anunció que “una nueva era de Hogwarts comienza. La serie original de HBO, Harry Potter y la Piedra Filosofal, estrena esta Navidad. #HarryPotterHBO”. Esta propuesta busca consolidar la marca mediante un modelo de una temporada por libro de la obra original, redefiniendo el formato de las adaptaciones previas.

Esta ambiciosa versión episódica cuenta con la producción ejecutiva de J.K. Rowling, Neil Blair y Ruth Kenley-Letts por Brontë Film and TV, sumando a David Heyman por Heyday Films para conformar un equipo con gran experiencia en la saga.

El guion es responsabilidad de Francesca Gardiner, mientras que Mark Mylod dirigirá múltiples capítulos. El nuevo trío protagónico juvenil está compuesto por Dominic McLaughlin como Harry Potter, Arabella Stanton como Hermione Granger y Alastair Stout como Ron Weasley.

El reparto de adultos incluye a John Lithgow en el papel de Albus Dumbledore, Janet McTeer como Minerva McGonagall, Paapa Essiedu como Severus Snape y Nick Frost como Rubeus Hagrid. La nómina se completa con Warwick Davis como Filius Flitwick, Daniel Rigby como Vernon Dursley y Bel Powley como Petunia Dursley.