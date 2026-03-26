El mapa global de la eutanasia y el avance en Latinoamérica

El mapa global de la eutanasia activa se limita actualmente a un grupo reducido de ocho países que han establecido marcos legales para esta práctica. El procedimiento consiste en la provocación intencional del fallecimiento de un paciente a través de intervención médica, con el fin de mitigar un sufrimiento considerado insoportable y siempre que exista una solicitud libre por parte del afectado.

Esta lista está integrada cronológicamente por Países Bajos, que fue el primero en 2002, seguido ese mismo año por Bélgica, Luxemburgo en 2009, Canadá en 2016, España y Nueva Zelanda en 2021, Portugal en 2023 y finalmente Uruguay en 2025.

En el contexto regional, Uruguay marcó un precedente histórico el año pasado al convertirse en la primera nación de América Latina en legalizar la práctica mediante la ley conocida como Muerte Digna.

Esta norma fue sancionada por el Senado tras obtener media sanción en la Cámara de Diputados el 6 de octubre. La legislación uruguaya especifica que pueden acceder a ella personas mayores de edad con plena capacidad psíquica que enfrenten enfermedades irreversibles o incurables, siendo requisito ser ciudadano o residente con un tiempo determinado en el país.

Asimismo, se establece la obligatoriedad de la participación médica regulada para asegurar criterios éticos y prevenir abusos. Otros casos destacados en el continente son Colombia y Ecuador, donde la práctica ha sido despenalizada.

Es fundamental distinguir esta intervención del suicidio asistido. Mientras en la eutanasia el profesional de la salud es quien ejecuta el procedimiento, en el suicidio asistido el paciente o un tercero autorizado realiza el acto final utilizando medios provistos por el médico.

Actualmente, la muerte asistida es legal en diez estados de Estados Unidos y en Washington DC, además de estar permitida en Alemania y en el estado australiano de Victoria. Suiza destaca por ser precursora en 1942 al legalizar la muerte asistida y crear el derecho a morir, permitiendo incluso el acceso a extranjeros mediante organizaciones como Dignitas, radicada en Zúrich.