Vasectomía: cada vez más hombres eligen este método

En el programa Salud & Bienestar, emitido por HUARPE TV en el 19.2 de la TDA, Kick y YouTube, el urólogo Mauricio Sojo abordó uno de los temas que más crece en consultas: la vasectomía como método de control de la natalidad. Con un enfoque claro y accesible, el especialista explicó en qué consiste el procedimiento, cómo es la recuperación y desmintió mitos que aún generan dudas en muchos hombres.

“Cada vez hay más conciencia, más información y cada vez hay más decisión por parte del varón”, señaló Sojo, marcando una tendencia que se refleja en los consultorios. La vasectomía, históricamente menos elegida que otros métodos anticonceptivos, hoy gana terreno como una alternativa eficaz y definitiva.

Qué es la vasectomía y cómo se realiza

La vasectomía es un procedimiento quirúrgico sencillo que consiste en interrumpir el paso de los espermatozoides. “Consiste en la sección del conducto deferente para impedir el paso de los espermatozoides que están suspendidos en el líquido seminal”, explicó el especialista.

La intervención se realiza con anestesia local, aunque en algunos casos se utiliza una sedación leve para mayor comodidad del paciente. “Se hace una pequeña incisión a través de la bolsa escrotal y se ligan los conductos deferentes”, detalló. El procedimiento es ambulatorio y la recuperación suele ser rápida.

Sin embargo, el médico aclaró que, aunque es una cirugía menor, no debe subestimarse: “Es una cirugía sencilla, pero no deja de ser una operación que puede tener sus complicaciones, aunque generalmente son mínimas”.

Uno de los puntos clave que remarcó Sojo es que el efecto no es inmediato. “Se tiene que cuidar por los primeros dos meses”, advirtió. Esto se debe a que aún pueden quedar espermatozoides en el conducto. Para confirmar la efectividad, se realiza un espermograma: “Si da ausencia de espermatozoides, ya puede tener relaciones sin protección”.

Mitos, decisiones y vida sexual

Uno de los principales temores en torno a la vasectomía tiene que ver con posibles cambios en la sexualidad. En este punto, el urólogo fue contundente: “No altera la libido, no altera el líquido seminal. Lo único que se está cortando es el paso de los espermatozoides”.

Esto significa que la eyaculación, el deseo sexual y el funcionamiento hormonal no se ven afectados. “Van a seguir teniendo relaciones normales y el líquido seminal va a seguir siendo normal, nada más que sin espermatozoides”, afirmó.

Respecto a la decisión, el especialista insistió en que se trata de un método definitivo. “Uno cuando toma la decisión de hacerse la vasectomía, lo hace con un método definitivo”, subrayó. Por eso, en consulta se evalúa si el paciente está seguro y si lo ha conversado con su pareja.

Además, recomendó considerar alternativas como la criopreservación de semen en casos de duda: “Para que el día de mañana, si se arrepiente, no tenga que volver a pasar por otra cirugía”.

Un cambio cultural en marcha

El crecimiento de la vasectomía también refleja un cambio cultural. Cada vez más hombres asumen un rol activo en la planificación familiar. “Hoy en día, con el acceso a la información, cada vez más hombres se están animando”, destacó Sojo.

En muchos casos, la decisión también responde a cuestiones médicas o situaciones de pareja, como embarazos de riesgo o la intención de evitar que la mujer atraviese una cirugía más compleja, como la ligadura de trompas.