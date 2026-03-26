El debate por la reforma electoral en San Juan se sostiene en clima político de San Juan con un dato clave: existe consenso generalizado sobre la necesidad de modificar el sistema vigente, aunque no sobre cómo hacerlo. La propuesta del bloquismo, el RECO, se instaló como uno de los ejes de discusión, en un escenario donde oficialismo y oposición coinciden en dejar atrás el Sipad, pero difieren en el diseño del nuevo esquema.

En ese marco, las posturas de los distintos bloques combinan respaldo al debate con cautela. Mientras algunos sectores valoran la iniciativa bloquista del RECO como un paso hacia un sistema más ordenado y transparente, otros advierten que aún falta análisis y consenso para definir un modelo electoral que sea perdurable y representativo para los sanjuaninos.

A continuación la opinión de todos los bloques

Juan de la Cruz Córdoba (Producción y Trabajo)

“Tanto con el bloquismo como con otros bloques se mantiene un diálogo permanente. Seguramente entre todos vamos a lograr un sistema electoral nuevo, eficiente, económico y perdurable en el tiempo. Si no se modifica o no se deroga el Sipad, seguirá vigente el sistema actual. Nuestra intención es trabajarlo prontamente, aunque llevará tiempo. Si no hay unanimidad o una amplia mayoría, va a haber que dialogar muchísimo para construir un nuevo sistema electoral”.

Gustavo Usín (Actuar)

“Es positivo que se generen propuestas para mejorar el sistema electoral, porque demuestra una vocación de fortalecer las instituciones. Estos proyectos deben analizarse con responsabilidad, pensando en el ciudadano, la transparencia y reglas claras que generen confianza. Vamos a estudiar la iniciativa del bloquismo y promover el diálogo para lograr un sistema moderno, equitativo y consensuado”.

Enzo Cornejo (PRO)

“Necesitamos una reforma electoral acorde a estos tiempos; no podemos seguir con decenas de candidatos y un sinnúmero de boletas. Celebro esta iniciativa y espero que todos los espacios sumen su aporte para construir una propuesta superadora. Debemos garantizar agilidad y transparencia al momento de votar, pensando en hacer más fácil el día a día de la gente”.

Fernando Patinella (ADN–LLA)

“Estamos de acuerdo con eliminar el Sipad, con la boleta única de papel y con los debates obligatorios. El punto a analizar es el RECO, que limita candidaturas. Nosotros preferimos un sistema más lineal: un candidato por partido. Estamos dispuestos a dialogar para acordar el sistema más conveniente para el electorado, aunque no coincidimos del todo con esta propuesta”.

Franco Aranda (Frente Renovador)

“Este sistema sigue siendo Sipad, pero más reducido, y eso atrasa; hay que eliminar lemas o colectoras. Estoy de acuerdo con avanzar en la eliminación de esos mecanismos, como propuso el oficialismo. Sí acompaño la idea de los debates obligatorios para candidatos a gobernador e intendentes.

Gabriel Sánchez (San Juan Te Quiero)

"Escuché sobre el proyecto de manera mediática, pero no pude estudiarlo en profundidad porque aún no está accesible y me gustaría analizarlo bien antes de dar una opinión definitiva sobre la propuesta”.

Juan Carlos Quiroga Moyano (PJ)

“No entiendo cómo están trabajando este proyecto, no se si lo hacen junto al oficialismo. Nosotros preferimos el primer proyecto que presentó el Gobierno, que no buscaba conveniencias personales. La idea era eliminar el SIPAD para que los partidos desarrollen sus internas”.

Mario Herrero (San Juan Vuelve-PTP)

“No pude encontrar el proyecto para analizarlo en profundidad, aunque es positivo abrir el debate. La participación municipal no es novedosa, ya está contemplada en el Sipad actual. La Boleta Única Papel con hasta tres listas puede generar una boleta muy voluminosa y dificultosa en lo práctico".

Marta Gramajo (Crecer)

"En los próximos días nos reuniremos en el interbloque para analizar el proyecto. Allí evaluaremos posibles cambios o incluso la elaboración de una propuesta propia”.

Leopoldo Soler (Mejor Nosotros)

“No lo he visto en profundidad al proyecto, pero es una alternativa más dentro del debate de reforma electoral. Entiendo que las internas partidarias son un camino ya ensayado y que funcionan, formando parte de las herramientas habituales de los partidos”.