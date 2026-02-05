Una banda de cinco ladrones golpeó brutalmente a un anciano durante un robo en un country

Una banda integrada por cinco delincuentes irrumpió en la madrugada del martes en un barrio privado de Santa Lucía y perpetró un violento asalto que tuvo como víctima a un anciano de 74 años, a quien golpearon brutalmente. El hecho ocurrió en el interior del Complejo La Legua, ubicado sobre la Ruta 20, y dejó al damnificado con lesiones en el rostro y la cabeza.

La víctima fue identificada como Eduardo Strasa, quien se encontraba en la vivienda de su hijo –propietario de la casa– custodiando la propiedad mientras la familia se hallaba de vacaciones. Según informaron fuentes judiciales y policiales a este medio, el ataque se produjo alrededor de las 2 de la mañana, cuando Strasa se encontraba durmiendo.

Los asaltantes ingresaron al barrio cerrado por la parte trasera del complejo, presuntamente aprovechando un intervalo entre las rondas horarias del vigilante privado. Posteriormente, forzaron el acceso a la casa por una puerta de los fondos. Una vez dentro, encontraron al anciano, lo rodearon y lo sometieron a una violenta golpiza, propinándole puñetazos y patadas, incluso cuando ya se encontraba en el suelo.

De acuerdo con el relato de la víctima a las autoridades, la resistencia que opuso y los gritos desesperados alertaron a los perros de la propiedad, cuyos ladridos habrían llamado la atención del sereno que se encontraba en la garita del country. Ante este hecho, los delincuentes se vieron forzados a abreviar el procedimiento y emprendieron la huida por el mismo sector por donde ingresaron.

El botín obtenido fue escaso en relación con la violencia ejercida. Según las fuentes consultadas, los ladrones solo lograron sustraer un anillo de oro con brillantes y algo de documentación personal, antes de ser perturbados.

El guardia de seguridad auxilió inicialmente a Strasa, y posteriormente llegaron al lugar efectivos de la Comisaría 5ª. El hombre de 74 años fue trasladado a un sanatorio privado para recibir atención médica. Si bien presentaba hematomas y lesiones faciales considerables, su estado fue evaluado como estable y fuera de peligro.

La investigación, a cargo de la Unidad Fiscal correspondiente, busca determinar el modus operandi exacto de la banda, analizar las imágenes de las cámaras de seguridad del barrio y los alrededores, y establecer si el ingreso fue fortuito o respondía a un conocimiento previo de la vivienda y sus ocupantes. Mientras tanto, desde la administración del Complejo La Legua confirmaron que se han reforzado de manera preventiva las medidas de seguridad perimetral y el protocolo de rondas de los vigilantes.