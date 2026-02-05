Boca Juniors anunció de manera oficial a su nuevo director deportivo tras la disolución del Consejo de Fútbol. Meses después de las salidas de Raúl Cascini, Mauricio “Chicho” Serna y Jorge Bermúdez, el club comunicó que Marcelo “Chelo” Delgado asumirá formalmente el cargo, una función que ya venía desempeñando de hecho dentro de la estructura futbolística.

Delgado fue siempre la mano derecha de Juan Román Riquelme desde que el actual presidente asumió la conducción del club. Tras la disolución del Consejo de Fútbol, el Chelo fue el único integrante que continuó en funciones, manteniendo el rol de manager, aunque hasta ahora sin una designación oficial.

Publicidad

La confirmación llegó el miércoles por la noche a través de la 23ª edición de la revista digital de Boca, donde el club presentó cómo quedó conformado el plantel profesional, el cuerpo técnico y el staff de cara a la temporada 2026. En ese contexto, quedó explicitado el nuevo organigrama y se oficializó a Delgado como director deportivo del Xeneize.

La decisión de sostener a Delgado dentro del núcleo dirigencial estuvo directamente vinculada a su relación cotidiana con el plantel profesional. Ese vínculo cercano con jugadores y cuerpo técnico fue un factor clave para Riquelme al momento de definir la nueva estructura tras el cierre de una etapa marcada por el Consejo de Fútbol.

Publicidad

En cuanto al nuevo esquema de conducción, Juan Román Riquelme ocupa el rol de Director General de Fútbol Profesional y Amateur, desde donde conserva la decisión final en cada determinación estratégica vinculada al área deportiva.

En un segundo nivel aparece Marcelo Delgado, quien trabaja junto a tres delegados —cuyos nombres no fueron difundidos— especializados en el mercado de pases y en operaciones de transferencia. Estos colaboradores participan activamente en las negociaciones por incorporaciones y salidas de futbolistas.

Publicidad

El organigrama se completa con Orlando Giménez, responsable del Departamento de Legales del club, quien junto a su equipo brinda asesoramiento jurídico permanente tanto a Riquelme como a Delgado en los distintos procesos contractuales.

Con este anuncio, Boca busca darle forma definitiva a su estructura futbolística y encarar el 2026 con un esquema de gestión claro, centralizado y alineado con la conducción de Juan Román Riquelme.