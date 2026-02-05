Minero lo hizo en el cierre y se metió en la final por el ascenso a Primera División. En un partidazo cargado de tensión, el conjunto minero derrotó 3-2 a Batistella a falta de apenas 30 segundos para el final, en la cancha de Colón Junior, y selló su clasificación a la instancia decisiva.

El encuentro fue parejo, intenso y con emociones hasta el último instante. Cuando todo parecía encaminarse a un empate, el equipo minero encontró el gol del triunfo en el tramo final y desató el festejo de su gente, asegurándose un lugar en la final por un lugar en la máxima categoría del futsal sanjuanino.

Es importante resaltar que Minero sólo consiguió la clasificación para jugar una final con Barrio Solares por un lugar en Primera División. El campeón del Clausura fue Escobar

Desde la Liga Sanjuanina de Fútbol informaron que en los próximos días se dará a conocer la programación oficial de la serie definitoria, donde estará en juego nada menos que el ascenso de categoría. La cuenta regresiva ya empezó y el desenlace promete ser vibrante.