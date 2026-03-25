El Servicio Meteorológico Nacional anticipa jornadas estables para la provincia de San Juan, con nubosidad variable, temperaturas moderadas y nula probabilidad de precipitaciones tanto este miércoles como el jueves.

Para este miércoles 25 de marzo, se espera un día con condiciones cambiantes en el cielo. Durante la mañana el tiempo estará parcialmente nublado, con una temperatura cercana a los 18°C y vientos del sudeste entre 23 y 31 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar entre 51 y 59 km/h.

Por la tarde, el cielo se presentará ligeramente nublado, con una máxima estimada en 24°C y vientos del noreste entre 13 y 22 km/h. Hacia la noche, las condiciones se mantendrán algo nubladas, con una temperatura en torno a los 20°C y vientos del sur en el mismo rango de intensidad.

En tanto, el jueves 26 de marzo se perfila con mayor estabilidad atmosférica. La madrugada y la mañana estarán despejadas, con temperaturas de 14°C y 20°C respectivamente, y vientos leves que rotarán del sudoeste al noroeste.

Durante la tarde se espera el registro térmico más alto del período, con una máxima de 28°C y cielo ligeramente nublado, acompañado por vientos del sur entre 23 y 31 km/h. Por la noche, el cielo continuará con nubosidad leve y una temperatura cercana a los 21°C.

En ambos días, la probabilidad de precipitaciones se mantiene en 0%, lo que confirma un escenario de tiempo estable en la provincia, ideal para actividades al aire libre.