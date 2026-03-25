En el marco de la llegada del otoño y ante el inminente descenso de las temperaturas, en el programa Salud & Bienestar —emitido por HUARPE TV (19.2 de TDA, Kick y YouTube)— se abordó una problemática recurrente: la gripe y su impacto en la salud. En esta oportunidad, “nos visita el doctor Marzio Meglioli, neumonólogo”, quien brindó precisiones clave sobre la enfermedad y puso el foco en la importancia de la vacunación.

“La gripe es una enfermedad infectocontagiosa, un virus respiratorio”, explicó el especialista, al tiempo que advirtió sobre su alto nivel de contagio, especialmente en épocas de otoño e invierno. Según detalló, las condiciones propias de la estación —como ambientes poco ventilados, mayor cercanía entre personas y actividades en espacios cerrados— favorecen la propagación del virus.

Desde el punto de vista clínico, la gripe suele manifestarse con dolor corporal, fiebre, tos, secreciones nasales y, en algunos casos, síntomas digestivos o neurológicos. Sin embargo, el mayor riesgo aparece cuando se presentan complicaciones respiratorias. “Hay una gran cantidad de pacientes que tienen una complicación que es la neumonía”, alertó.

La vacuna, una herramienta clave

El mensaje principal del especialista fue contundente: la vacunación es la herramienta más eficaz para prevenir cuadros graves. “Lo más importante de todo para prevenir esto es la vacunación”, remarcó.

Meglioli insistió especialmente en los grupos de riesgo. Las personas mayores de 65 años deben vacunarse sin necesidad de orden médica. “Tienen que llevar el brazo, nada más”, dijo de forma gráfica. En tanto, quienes tienen menos de esa edad deben consultar con un profesional si presentan enfermedades crónicas como diabetes, afecciones cardíacas, respiratorias o inmunológicas.

“El virus de la gripe sigue siendo el mayor motivo de morbo y mortalidad en el mundo para la tercera edad”, advirtió, subrayando la gravedad que muchas veces se subestima. En esa línea, recordó que, aunque durante la pandemia disminuyeron los casos por las medidas sanitarias, la gripe nunca dejó de ser un problema relevante.

Además, aclaró una confusión frecuente: “La vacuna de la gripe es anual”, mientras que otras, como la de la neumonía, tienen esquemas distintos. “Son tres vacunas diferentes”, explicó en referencia a la antigripal, la antineumocócica y la de COVID-19.

Hábitos y errores comunes

Más allá de la vacunación, el neumonólogo destacó la importancia de sostener hábitos preventivos. El lavado de manos, la ventilación de ambientes y el uso de barbijo en caso de síntomas siguen siendo medidas efectivas.

“Si una persona tiene tos, secreción o fiebre, lo ideal es que use barbijo. Hoy ya no está mal visto, al contrario, es una forma de respeto”, sostuvo.

También hizo hincapié en evitar la automedicación, especialmente con antibióticos. “Es muy común que la gente se automedique y tome amoxicilina o claritromicina, que no sirven en estos casos”, explicó, alertando sobre el riesgo de generar resistencia bacteriana.

En cuanto a la evolución de la enfermedad, señaló que la gripe suele ser autolimitada y durar alrededor de una semana, a diferencia de otras infecciones como el COVID-19, que pueden dejar síntomas persistentes.

Conciencia y consulta a tiempo

Finalmente, Meglioli apeló a la conciencia social y al cuidado individual. “Lo bueno de esto es que es prevenible, y lo malo es que la gente no lo usa”, reflexionó sobre la baja adherencia a la vacunación.

El especialista también advirtió sobre la saturación del sistema de salud durante el invierno, lo que dificulta la atención de casos graves. Por eso, insistió en la consulta temprana ante síntomas y en no subestimar la enfermedad.

“Ante cualquier duda, consultá al médico. Nos llegan casos ya muy complicados y difíciles de resolver”, concluyó.

Con la llegada del frío, el mensaje es claro: prevenir sigue siendo la mejor estrategia para evitar complicaciones y cuidar la salud.