San Juan suma la Feria del Otoño con tributos a Cerati y Charly García

Una nueva propuesta cultural y recreativa se realizará en San Juan con la primera edición de la Feria del Otoño, un evento que combinará música en vivo, gastronomía y actividades para todas las edades en un mismo espacio.

La iniciativa, denominada “Una noche bajo las estrellas”, tendrá lugar el domingo 29 de marzo desde las 17:00 en La Salmuera, donde se desarrollará la actividad en el salón principal del predio.

La jornada contará con una programación musical destacada, con shows tributo a grandes referentes del rock nacional. En uno de los escenarios se presentará Bokanegra, con un repertorio dedicado a Gustavo Cerati, mientras que en otro espacio se desarrollará “Íntimo de Charly”, homenaje a Charly García.

Además de la música en vivo, el evento incluirá un set de DJ al atardecer, una feria de emprendedores locales, un patio gastronómico y cervecero, y un sector de juegos pensado para niños, lo que lo convierte en una propuesta integral para disfrutar en familia o con amigos.

Las entradas tienen un valor general de $5.000 y pueden adquirirse tanto de manera presencial en Hoffmann como de forma online a través de la plataforma EntradaWeb. Desde la organización informaron que los menores abonan a partir de los 12 años.

La propuesta invita a vivir una experiencia distinta al aire libre, combinando cultura, entretenimiento y gastronomía en una tarde-noche que promete ser uno de los eventos destacados de la temporada en la provincia.