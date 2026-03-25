Jueves 26 de Marzo
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Policiales > Chimbas

Un enfrentamiento familiar terminó con un hombre baleado en la cara

Un hombre disparó contra su familiar en Chimbas y alegó que lo confundió con un delincuente en su propia vivienda.

POR REDACCIÓN

25 de marzo de 2026
La fiscal Claudia Ruiz interviene en el caso. Imagen ilustrativa.

Un grave hecho de violencia sacudió al barrio Los Andes, en el departamento Chimbas, durante la noche del lunes. En una vivienda de la zona, un hombre le efectuó un disparo en el rostro a su propio hermano, impactando el proyectil en la zona de la mandíbula.

La víctima sobrevivió por escasos milímetros y fue trasladada de urgencia al Hospital Rawson, donde se constató que, afortunadamente, el impacto no comprometió órganos vitales.

Tras el ataque, el agresor fue detenido y el arma utilizada quedó secuestrada por los peritos que trabajaron en el lugar para reconstruir la mecánica del episodio. El sospechoso intentó justificar su accionar ante las autoridades manifestando que "creyó estar frente a un intruso que había ingresado a su vivienda" y que por ello "decidió disparar a corta distancia" al haberlo "confundido con un delincuente".

La investigación está a cargo de la fiscal Claudia Ruiz, coordinadora de la UFI CAVIG, quien ordenó la inmediata detención del sujeto, quien podría enfrentar una imputación por lesiones agravadas.

Actualmente, los investigadores aguardan la recuperación del herido para que pueda brindar su testimonio, el cual es considerado una pieza clave para esclarecer los puntos poco claros del caso, ya que debido a la gravedad de la lesión todavía no pudo prestar declaración ante la justicia.

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