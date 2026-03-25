La dura confesión de Valentina Zenere sobre la adicción a las drogas: "Es diferente"

Valentina Zenere, quien trabaja en la pantalla desde niña y es recordada como Ámbar Smith en Soy Luna, se distancia de sus roles infantiles al sumarse a Amor Animal, el nuevo drama musical argentino de Prime Video.

En esta ficción, la actriz interpreta a Justina, quien por ciertas circunstancias termina enganchada a las drogas. La historia sigue a Kaia, una joven promesa del trap de orígenes humildes, y a Nico, un chico de clase alta que atraviesa una profunda crisis emocional tras una internación psiquiátrica.

Su conexión nace en una fiesta y se transforma en un romance tan intenso como peligroso, desatando una guerra entre entornos opuestos que pone su amor al límite mientras ella busca un lugar en la escena urbana y él su estabilidad mental. Sobre estos temas, Zenere sostuvo que “cuando hay factores como las drogas parece que te encasillan a los personajes”.

La artista considera que “las drogas, en el universo joven están. Es algo que está y que a medida que vas creciendo y vas interpretando a estos personajes que tienen cierta edad es un condimento que va apareciendo”.

Al comparar su trabajo con la serie Élite, donde interpretó a Isadora, aclaró que “la droga que consumía Isadora en Élite es distinta a la de Justina en Amor Animal”. Según explicó, “es muy distinto el tusi de Isadora que el uso de Justina para pasar un duelo. La culpa que tiene ella en el cuerpo”.

Santiago Achaga, quien también integra el elenco, defendió el enfoque realista de la obra al afirmar que “creo que lo que tiene bueno la serie es que se ve a todos estos personajes no terminan bien en general. Esto es algo que se sabe y que la serie lo representa. No se hace una apología de eso”.

El actor añadió que “creo que se muestran las drogas en un contexto realista, donde se muestran las repercusiones que pueden tener”. Para cerrar, Zenere advirtió que sobre este tema “es algo a lo que tienes que tener respeto y cuidado porque uno nunca sabe dónde puede terminar”.