El fútbol de la provincia vivirá este miércoles una jornada decisiva para las aspiraciones de Sportivo Desamparados. Desde las 21:30, el conjunto "Víbora" recibirá en el Estadio José Eduardo Nehín al Atlético Trinidad con un objetivo claro: recuperar el liderazgo del Torneo Apertura 2026 de la Liga Sanjuanina de Fútbol.

La victoria de Unión de Villa Krause ante Atenas por 3-0, que lo dejó provisoriamente en la cima con 18 puntos, obliga a los dirigidos por la Avenida Libertador a sumar de a tres. Actualmente, Desamparados cuenta con 17 unidades, por lo que un triunfo ante el "León" le permitiría saltar nuevamente a lo más alto de la tabla de posiciones en el cierre de esta octava fecha.

Montilla, el encargado de impartir justicia

Para este compromiso clave en las aspiraciones puyutanas, la Liga Sanjuanina designó a Gabriel Montilla como el árbitro principal. El colegiado tendrá la responsabilidad de conducir un partido que promete ser intenso, dada la necesidad de Sportivo por la punta y el planteo siempre aguerrido del conjunto de Rawson.

El foco futbolístico estará puesto en el funcionamiento del equipo local, que buscará mantener el invicto en su fortaleza y demostrar que el plantel está concentrado exclusivamente en lo deportivo, pese a la coyuntura que rodea al club en materia de seguridad.

Un marco de seguridad histórico

Más allá de lo que suceda dentro del campo de juego, el partido quedará en los libros de historia del fútbol local por ser el primer encuentro de la Liga en implementar el programa Tribuna Segura. Tras los incidentes ocurridos semanas atrás, la dirigencia encabezada por Martín Sassul decidió extremar los controles en los accesos.

Se recuerda a los hinchas que el operativo policial comenzará temprano y que es obligatorio asistir con el DNI físico para realizar el escaneo correspondiente. El objetivo de las autoridades y de la Liga es que la familia regrese a las tribunas y que el espectáculo sea, finalmente, solo una fiesta del fútbol.