El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió su pronóstico extendido para la provincia de San Juan, con vigencia para el viernes 22 y el sábado 23 de mayo de 2026. El informe anticipa un marcado descenso de temperatura, cielo mayormente despejado a parcialmente nublado, y nula probabilidad de lluvias durante ambas jornadas.

Para el viernes 22, se espera una mañana con cielo despejado y una temperatura de 2°C, con vientos del sudoeste que rondarán entre 0 y 2 km/h. Hacia la tarde, el cielo pasará a estar algo nublado y la temperatura ascenderá hasta los 17°C, con vientos del noreste de entre 7 y 12 km/h. Durante la noche, el cielo se presentará parcialmente nublado, el termómetro descenderá a 10°C y los vientos cambiarán nuevamente al sudoeste, manteniéndose en el rango de 7 a 12 km/h. La probabilidad de precipitaciones se mantiene en 0% para todos los tramos del día.

En cuanto al sábado 23, la madrugada comenzará con cielo parcialmente nublado, una temperatura de 8°C y vientos del noroeste de entre 7 y 12 km/h. Durante la mañana, la temperatura descenderá hasta los 3°C, con similares condiciones de nubosidad y vientos. La tarde será el momento más templado de la jornada, con 15°C, vientos del noreste en el mismo rango de velocidad, y cielo parcialmente nublado. Finalmente, la noche traerá un descenso a 10°C, con vientos del sur que aumentarán su intensidad, alcanzando valores de entre 13 y 22 km/h. Al igual que el día anterior, la probabilidad de precipitaciones es de 0% en todos los períodos. No se prevén ráfagas significativas en ninguno de los dos días.