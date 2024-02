Uñac, en 2023, gastó más de US$ 14 millones en empresas de marketing de Buenos Aires

La provincia de San Juan, durante la gestión de gobierno de Sergio Uñac, gastó durante 2023 la abultada cifra de $3.987.312.000 en dos empresas de marketing de Buenos Aires para distintos servicios. Dicho monto, comparado con el dólar oficial acorde a la fecha de cobro de cada uno de los expedientes, es de poco más de US$ 14.000.000. Las firmas involucradas, en la maniobra que lo costó una suma millonaria a los sanjuaninos, son Grupo Ischigualasto SRL y Contenidos y Entretenimientos SRL. Aunque vale aclarar que no son las únicas que recibieron pagos millonarios, hay otras 10 agencias de marketing y productoras de San Juan y de afuera que recibieron pagos millonarios.

Las mencionadas firmas recibieron pagos del gobierno de Uñac de febrero a diciembre del año pasado. Incluso hay registrado un desembolso por $70 millones realizado el jueves 7 de diciembre, último día hábil antes de entregar el timón administrativo de la provincia a Marcelo Orrego. Otro dato que llama poderosamente la atención es que, las mayores erogaciones para ambas empresas, se dieron durante mayo, junio y octubre, meses determinantes en el calendario electoral de San Juan.

La documentación a la que accedió DIARIO HUARPE indica pagos millonarios a empresas de marketing que están radicadas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por lo que la generación de trabajo en este caso también quedó para profesionales que no son de San Juan. En este sentido, Grupo Ischigualasto SRL (CUIT: 33-71532358-9) cobró por servicios no especificados $2.879.843.000, que llevado al dólar oficial del día de cada uno de los desembolsos alcanza los US$ 10.562.192,56.

Este cuadro representa el pago mensual que recibía el Grupo Ischigualasto SRL durante el 2023

Mientras que lo percibido por Contenidos y Entretenimientos SRL (CUIT: 30-71590598-8) fue de $1.107.469.000 que en moneda estadounidense es de US$ 4.037.254,77. Un dato no menor es que la cifra percibida por ambas empresas durante el 2023, que fue de US$ 14.599.447, da un número impensado para cualquier asalariado sanjuanino al ser pesificada al día de hoy con un dólar oficial de $854. Esto da $12.467.927.738.

Este cuadro representa el pago mensual que recibía el Contenidos y Entretenimientos SRL durante el 2023

Este dinero salió con el visto bueno de la Secretaria General de la Gobernación, que en la gestión de Uñac estuvo a cargo del contador público nacional Juan Flores, quien actualmente ocupa el cargo de presidente del Tribunal de Cuentas, órgano que justamente se encarga de auditar las cuentas de ejercicios pasados.

Los pagos se realizaron de febrero a noviembre o diciembre, según qué empresa, pero dónde hubo mayor destino de fondos fue en aquellos meses previos o en el mismo período a las elecciones en San Juan. En mayo, mes donde se eligió a intendentes, diputados provinciales y concejales, la empresa Contenidos y Entretenimiento recibió tres pagos por $117.072.000, $40.000.000 y $77.072.000 (bajo expediente número 100-000813-2023). En junio, cuando Uñac se jugaba el poder en la gobernación poniendo a su hermano Rubén como candidato –que terminó perdiendo con Marcelo Orrego- la misma firma obtuvo dos desembolsos: uno por $130.000.000 y otro por $7.000.000 (número de expediente 100-001093-2023). Por último, en las presidenciales de octubre, dónde se elegían además cargos de diputados y senadores nacionales, la gestión saliente desembolsó tres pagos, dos por $45.000.000 y el restante por $78.500.000.

En la misma sintonía a Grupo Ischigualasto SRL se le abonó en junio con dos depósitos, uno de $100.000.000 y otro de $160.000.000; en tanto que en octubre recibió tres pagos por $145.000.000, $144.500.000 y otro $198.250.000.

Si bien estos desembolsos millonarios para estas dos empresas salen a la luz ahora, la gestión de Sergio Uñac destinó más dinero en, por lo menos, otras 10 agencias de marketing y productoras de San Juan y de afuera.

Quiénes están detrás de las empresas

Ambas empresas están radicadas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y según el archivo del Boletín Oficial de la República Argentina, Contenidos y Entretenimientos SRL fue constituida un 13 de julio de 2016, cuyos socios son Flabio Enrique Trotta, de profesión contador público y radicado en Provincia de Buenos Aires, junto a Susana Haydee Osso, de profesión comerciante, también de la misma provincia.

Del otro lado, la compañía Grupo Ischigualasto SRL está constituida por dos socios, los cuales son Javier René Arena, de profesión empresario, radicado en Buenos Aires; y Cristian Ezequiel Caglieri, de profesión estudiante, siendo ambos argentinos y solteros al momento de constituir la empresa un 19 de enero de 2018.