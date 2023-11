En la sala Rogelio Cerdera de Casa de Gobierno, el vicegobernador Roberto Gattoni, presidió el acto de asunción de las nuevas autoridades del Tribunal de Cuentas de San Juan. En este sentido, Pablo García Nieto asumió como presidente del organismo, Elio Frack como vicepresidente, y Juan Flores como vocal permanente, quienes se comprometieron a tener una “conducta intachable”. Se trata de los tres elegidos por el gobernador Sergio Uñac, que asumieron sus cargos en medio de cuestionamientos por parte de diferentes partidos, entre ellos, la del vicegobernador electo de Marcelo Orrego, Fabián Martín.

"No es ético lo que hacen", había afirmado días atrás el vicegobernador electo tras conocer las designaciones de Uñac en el Tribunal de Cuentas. Ahoara y luego de estas palabras, García Nieto juró en el cargo y agradeció la designación al frente del organismo.

García Nieto estará al frente del organismo controlador. Imagen Angel Ligorria/DIARIO HUARPE.

Por su parte, el nuevo vicepresidente afirmó que si bien cada una de las autoridades que juraron tienen un voto, la idea que tienen por delante es “trabajar conforme a lo que dice la Constitución, los reglamentos y las leyes”.

El dirigente giojista asumió como vicepresidente del Tribunal de Cuentas. Imagen Angel Ligorria/DIARIO HUARPE.

Cabe destacar que los tres dirigentes que ocuparán desde este miércoles las vacantes que quedaron en el Tribunal de Cuentas tras las renuncias presentadas por el presidente, vice y vocal. Los referentes fueron propuestos por el gobernador saliente, Sergio Uñac, y esto trajo la crítica de parte del gobierno entrante. Fabián Martín, el vicegobernador electo que acompaña a Marcelo Orrego, dijo en rueda de prensa que "no es ético lo que hacen". También se quejó por nombramientos en planta permanente que hizo el actual Ejecutivo, destacando que "estas acciones dificultan la transición".

"Yo ya di mi postura hace algunos meses, que no me parecía, desde lo ético, que no me parecía razonable que un gobierno que está culminando su mandato haga este tipo de designaciones", afirmó Martín ante la prensa.