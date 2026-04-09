El entrenador de Argentinos Juniors, Nicolás Diez, se refirió públicamente a la historia de Ignacio Lago y dejó una reflexión que rápidamente se viralizó en el fútbol argentino.

Tras el triunfo ante Banfield, el DT fue consultado por la situación del delantero de Colón, quien recientemente había generado repercusión al presentar públicamente a su novio, en un hecho inédito en el ámbito profesional del país.

Lejos de esquivar el tema, Diez fue contundente y expresó que el bienestar personal del jugador será clave en su rendimiento. “Va a ser más feliz y va a jugar mejor”, afirmó, en una frase que resonó tanto en el ambiente deportivo como en redes sociales.

El entrenador también destacó la importancia de la apertura en el fútbol, un ámbito históricamente conservador. “Me parece perfecto. Hay que estar abiertos a todo. Mientras uno sea feliz y se sienta bien, eso es lo importante”, agregó.

En ese sentido, profundizó su mirada con una reflexión social más amplia y apeló a su experiencia personal. “Hoy los chicos lo viven con total naturalidad. No seamos tan machistas, hay que deconstruirse”, sostuvo.

Además, volvió a vincular el aspecto emocional con el rendimiento deportivo y elogió al futbolista: aseguró que al sentirse libre podrá “sacar todo lo que tiene adentro” y potenciar su nivel dentro de la cancha.

La historia de Lago se volvió un punto de inflexión en el fútbol argentino, ya que se convirtió en el primer jugador profesional en actividad en visibilizar públicamente su relación, generando un fuerte impacto cultural dentro y fuera del deporte.

En este contexto, las palabras del DT no solo funcionaron como respaldo al jugador, sino también como un mensaje de cambio en un ámbito donde comienzan a ganar espacio nuevas miradas sobre la diversidad y la inclusión.