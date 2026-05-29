Boca Juniors sufrió un nuevo golpe internacional al quedar eliminado de la Copa Libertadores luego de perder 1-0 ante Universidad Católica en La Bombonera. La derrota dejó al equipo fuera de los octavos de final y provocó una fuerte reacción entre los hinchas, mientras que la actitud de Juan Román Riquelme en el palco no pasó desapercibida.

El conjunto dirigido por Claudio Úbeda necesitaba ganar para avanzar de ronda, pero volvió a fallar en un partido decisivo y sumó una nueva frustración continental. El único gol del encuentro fue convertido por Motes, resultado que dejó a los chilenos como líderes del Grupo D con 13 puntos, mientras que Boca deberá disputar los playoffs de la Copa Sudamericana frente a O’Higgins.

En medio del clima de tensión y descontento en el estadio, las cámaras enfocaron a Riquelme durante los minutos finales. Según mostró la transmisión, el presidente xeneize abandonó su ubicación en el palco apenas el árbitro Wilmar Roldán anunció el tiempo de descuento y fue a reunirse con Marcelo Delgado, Raúl Cascini y Cristian Riquelme, quienes seguían el partido desde otro sector.

La situación se volvió todavía más delicada tras el pitazo final. Mientras los futbolistas permanecían en el vestuario, Riquelme bajó desde el palco e ingresó a la zona interna para mantener una charla con el plantel luego de la eliminación. La escena quedó registrada en videos difundidos en redes sociales y rápidamente se viralizó entre los hinchas.

La derrota profundizó el malestar en el mundo Boca, que acumula varias eliminaciones consecutivas en instancias decisivas de torneos internacionales. Además, volvieron a aparecer cuestionamientos hacia la dirigencia encabezada por Riquelme y hacia el cuerpo técnico de Claudio Úbeda, cuya continuidad comenzó a quedar bajo análisis tras el nuevo fracaso deportivo.