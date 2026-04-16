Los jeans wide leg empiezan a ceder protagonismo en la temporada otoño-invierno 2026 y dejan lugar a siluetas más definidas, que estilizan la figura y aportan un look más prolijo.

Entre los modelos que pisan fuerte aparece el jean cigarette o stovepipe, un corte recto y levemente ajustado que no llega a ser skinny, pero tampoco es holgado. Su principal ventaja es que alarga visualmente las piernas y genera una silueta más armónica.

Por qué el jean bootcut es el modelo ideal para el otoño-invierno 2026. (Foto: Imagen generada con IA-GeminI)

Otro de los grandes protagonistas es el bootcut, un clásico que vuelve desde los años 90. Se ajusta en la parte superior y se abre suavemente desde la rodilla hacia abajo, logrando un efecto estilizador que favorece distintos tipos de cuerpo.

Este cambio responde a una tendencia general en la moda: después de años de prendas oversize, el foco vuelve a cortes más equilibrados, cómodos pero con mayor estructura.

Además, estos nuevos modelos se adaptan mejor al invierno, ya que combinan fácilmente con botas, tapados largos y prendas más pesadas, lo que los convierte en una opción práctica y versátil.

Así, el denim vuelve a reinterpretar clásicos: menos volumen, más definición y una silueta que busca resaltar la figura sin perder comodidad.