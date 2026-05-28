La ciudad de Nueva York comenzó a prepararse para un escenario inédito: la posible superposición entre las Finales de la NBA y el desarrollo del Copa Mundial de la FIFA 2026, una combinación que podría provocar un verdadero colapso urbano por la masiva llegada de fanáticos.

La preocupación surgió luego de la clasificación de los New York Knicks a las Finales de la Conferencia Este, alimentando la posibilidad de que el equipo dispute las Finales de la NBA al mismo tiempo que comiencen partidos mundialistas en el área metropolitana.

Según estimaciones oficiales, millones de personas podrían movilizarse simultáneamente entre estadios, aeropuertos, hoteles y zonas turísticas, generando una presión extraordinaria sobre el sistema de transporte público y las fuerzas de seguridad.

Uno de los principales focos de atención estará puesto en el MetLife Stadium, estadio ubicado en Nueva Jersey que será sede de varios encuentros del Mundial 2026, incluida la final del torneo. La cercanía con Manhattan incrementa las preocupaciones logísticas por la circulación de turistas y simpatizantes.

Las autoridades neoyorquinas ya comenzaron reuniones de coordinación con organismos federales y empresas de transporte para reforzar operativos especiales, controles y planes de contingencia. Entre las medidas analizadas figuran cortes de tránsito, ampliación de frecuencias en subtes y trenes, y despliegues adicionales de seguridad.

La coincidencia deportiva podría convertirse además en uno de los eventos turísticos y económicos más grandes de la historia reciente de la ciudad, con hoteles, restaurantes y comercios esperando niveles récord de actividad durante junio y julio de 2026.