Quién es el cantante que descubrió ser pariente perdido de Mirtha Legrand

Emanero dejó a todos boquiabiertos durante su participación en el programa Otro Día Perdido al confesar un vínculo de sangre con Mirtha Legrand,. Todo comenzó cuando Mario Pergolini le preguntó sin rodeos que “me enteré, ¿sos pariente de Mirtha Legrand?”.

El músico admitió que “algo así. Mirtha no sabe esto. Fui a la mesa de Juana y no lo quise contar. Me da un poco de vergüenza”. El conductor insistió al asegurar que “para mí sos pariente de Mirtha”.

Ante la situación, el artista detalló la genealogía que lo une a la diva de los almuerzos. Explicó que “yo tengo a mi madre, que tiene cinco hermanos. Juanita tiene a la suya, que es Marcela Tinayre, y ella tiene a su mamá, que es Mirtha, mientras que la mía tenía un papá llamado Ángel Martínez. Mirtha y mi abuelo tenían padres que eran hermanos”.

El origen de esta historia se remonta a Europa, según relató el cantante, ya que “mi bisabuelo era hermano del papá de Mirtha. Vinieron los dos de España a Coronel Dorrego; uno se quedó ahí, tuvo familia y ese es todo mi linaje, y el otro se fue para Rosario, tuvo a Mirtha y ese es el otro linaje”,.

Aunque el descubrimiento causó revuelo, el invitado intentó restarle importancia aclarando que “parientes lejanos, es un dato de color nomás”. Cuando Evelyn Botto consultó sobre el nombre técnico del lazo, el joven arriesgó que “creo que abuela segunda”.

Sin embargo, se encargó de distanciarse de cualquier provecho mediático al señalar que “lo vuelvo a aclarar por las dudas, es un dato de color. Las familias nunca se conocieron y no lo quería contar porque no quiero que digan que me quiero agarrar de algo”. Por su parte, Pergolini cerró el tema con humor al proponer que “suban esto a las redes sociales y mencionen a Mirtha. Yo creo que en dos semanas estás comiendo con ella”.