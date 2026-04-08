Quién es el famoso que confesó haberle sido infiel a su ex: “Me la mandé”

A siete meses de su separación, Manuel Ibero rompió el silencio en Gran Hermano Generación Dorada sobre el fin de su noviazgo con Zoe Bogach. El joven se refirió a las acusaciones de la modelo, quien lo había señalado por serle infiel con varias mujeres mientras ella participaba aislada en el reality anterior.

Ante la consulta sobre estos hechos, el participante reconoció su error y afirmó que "me la mandé por mensaje y fueron pelotudeces". A pesar de asumir su responsabilidad, el joven aclaró que la traición habría ocurrido únicamente en el ámbito digital.

En medio de la charla, Titi lanzó una broma picante al decir "chicos, mandé una foto del pit… no es nada". Sin embargo, Manuel Ibero descartó de inmediato esa versión y respondió que "no, ni siquiera fueron mensajes subidos de tono".

Esta confesión se produce luego de que la relación de dos años terminara en septiembre de 2025 bajo un clima de fuerte escándalo mediático. En aquel entonces, Zoe Bogach decidió poner fin al noviazgo, lo acusó públicamente y expuso en redes sociales las conversaciones que su novio mantenía con distintas mujeres.

La polémica se incrementó con el testimonio de Luana Fernández, quien actualmente participa en el mismo reality. La joven contó en un stream que también recibió mensajes comprometedores por parte de Manuel y lo acusó de estar construyendo un personaje de "buen chico" dentro de la competencia. Mientras tanto, el involucrado intenta dar su propia versión sobre el engaño que ocurrió mientras la modelo estaba en la casa de Gran Hermano 2023-2024.