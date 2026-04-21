El torero español Morante de la Puebla se encuentra en estado grave tras haber sido corneado durante una corrida en la Plaza de la Maestranza, en Sevilla. El incidente ocurrió mientras lidiaba uno de los toros de la jornada y generó conmoción entre el público presente.

Según el parte médico, la cornada tuvo una trayectoria de aproximadamente 10 centímetros y le provocó una perforación en la zona rectal, además de daños en la musculatura. La gravedad de la herida obligó a una intervención quirúrgica de urgencia que se extendió por más de dos horas.

Tras el ataque, el torero fue trasladado de inmediato a la enfermería de la plaza y luego derivado a un centro de salud, donde permanece bajo cuidados intensivos. Los médicos indicaron que su evolución es incierta y que las próximas horas serán claves, principalmente por el riesgo de infecciones.

El dramático episodio se produjo en medio de una corrida que hasta ese momento se desarrollaba con normalidad. Testigos señalaron que el animal lo embistió de manera repentina, provocando una escena de extrema tensión en el ruedo.

El hecho generó fuerte impacto en el ambiente taurino, ya que se trata de una de las figuras más reconocidas del toreo en España. Además, su reaparición en los ruedos había despertado gran expectativa entre los aficionados.

La corrida debió continuar sin su presencia, mientras que el foco quedó puesto en su estado de salud. Su pronóstico fue calificado como “muy grave”, lo que mantiene en vilo al mundo del espectáculo taurino.