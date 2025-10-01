Un confuso y violento episodio ocurrido entre la Villa San Damián y el barrio La Estación, en Rawson, dejó gravemente herido al policía Héctor Gabriel Riveros Alday, de 30 años, quien pelea por su vida en el Hospital Rawson. El principal acusado es M.R., de 16 años, conocido en el ambiente delictivo como “El Mateito”, quien permanece prófugo.

Según indicaron fuentes de la investigación, el adolescente habría intentado asaltar al efectivo cuando circulaba en moto. En medio del forcejeo, el menor lo llevó hasta una vivienda en el barrio La Estación, donde gatilló cinco veces. Tres de los disparos impactaron en la víctima: dos en el tórax y uno en la mano izquierda.

Los pesquisas sostienen que no hay dudas sobre su autoría, ya que el joven es ampliamente reconocido por su historial delictivo y su extrema violencia. “No tiene compasión”, señalaron policías que lo conocen.

Incluso, horas antes del ataque al uniformado, M.R. habría agredido con un puntazo a otro menor en inmediaciones de calle Dr. Ortega y Frías. La víctima no denunció el hecho por temor, ya que “El Mateito” infunde miedo entre quienes lo enfrentan, según publicó Diario de Cuyo.

Mientras Riveros Alday continúa en estado crítico, la Policía mantiene un intenso operativo para dar con el adolescente, cuyo prontuario y peligrosidad lo convirtieron en un objetivo prioritario de la investigación.