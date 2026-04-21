Un episodio generó preocupación este martes en la Escuela Fragata Carlos María Moyano, donde se encontró una vaina de bala dentro de un aula. El hecho activó de inmediato los protocolos de seguridad y motivó la intervención de la Policía de San Juan bajo directivas judiciales.

El elemento fue hallado cerca del mediodía por un portero del establecimiento, quien dio aviso a las autoridades escolares. A partir de allí, se inició un procedimiento formal que incluyó la labranza de actas, la toma de declaraciones y la revisión de lo ocurrido para descartar riesgos.

El comunicado de la escuela. (Gentileza)

La directora de la institución, Claudia Alcayaga, explicó que se actuó conforme a las indicaciones del Ministerio de Educación y en coordinación con las fuerzas de seguridad. “Se trabajó de manera inmediata para llevar tranquilidad a toda la comunidad”, señaló.

Desde la escuela indicaron que el hecho podría tratarse de una “picardía”, aunque advirtieron que no debe minimizarse, especialmente en un contexto donde circulan desafíos virales y conductas riesgosas entre jóvenes. En ese sentido, remarcaron la necesidad de reflexionar sobre las consecuencias de este tipo de acciones.

En paralelo, se realizó una reunión con los padres del curso involucrado para abordar la situación y reforzar el trabajo conjunto entre la institución y las familias. Desde el establecimiento destacaron la importancia del diálogo y el acompañamiento en temas vinculados al respeto, el cuidado y la convivencia escolar.

El caso ocurre en un escenario sensible, luego de que en los últimos días se registraran múltiples denuncias por amenazas de tiroteos en escuelas de la provincia, lo que elevó el nivel de alerta en el sistema educativo y motivó la aplicación de medidas preventivas.