Frenaron juicio a empleado judicial por cobrar coimas para evaluar su aptitud psicológica en un caso que investiga presuntas irregularidades en el Registro General Inmobiliario. La medida fue dispuesta en el inicio del debate oral, tras un planteo de la defensa que obligó a suspender el proceso hasta contar con una evaluación médica.

El eje central del planteo radica en determinar si el imputado se encuentra en condiciones de afrontar un juicio. La defensa sostuvo la existencia de una posible incapacidad sobreviniente, respaldada por certificaciones médicas, por lo que solicitó la intervención de una junta interdisciplinaria. Este estudio será clave para definir la continuidad del proceso judicial.

El fiscal Francisco Nicolía explicó que el juicio estaba previsto para comenzar contra Juan Cruz Marinelli, un empleado judicial acusado de cobrar dinero indebido por trámites en el Registro General Inmobiliario. El delito que se investiga es fraude en perjuicio de la administración pública, en el marco de una causa que apunta a maniobras irregulares dentro del sistema.

El juez Diego Sanz resolvió hacer lugar al pedido de la defensa y ordenó la realización de la junta interdisciplinaria, que deberá expedirse en un plazo de 72 horas. La audiencia fue reprogramada para el viernes, cuando se retomará el debate con los resultados médicos ya incorporados al expediente.

Desde el Ministerio Público Fiscal indicaron que no hubo oposición al planteo, considerando la documentación presentada. Nicolía explicó a DIARIO HUARPE que la definición de los especialistas será determinante: “Si la junta concluye que no está en condiciones de afrontar un juicio por su estado psicológico, el trámite se suspenderá hasta que pueda estar apto”.

Mientras se aguarda el informe, Marinelli permanece en libertad, condición en la que llegó a esta instancia del proceso. Según se informó, el imputado se encuentra bajo tratamiento médico desde hace tiempo. Además, en una evaluación previa, otra junta interdisciplinaria había determinado que estaba en condiciones de enfrentar el juicio, aunque la presentación de nuevos certificados motivó esta nueva revisión.