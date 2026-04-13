La competencia de Gran Hermano Generación Dorada se renueva este lunes trece de abril con el ingreso de una figura consagrada. Santiago del Moro confirmó que Grecia Colmenares se suma al programa para cubrir el espacio que quedó vacante tras la partida de Andrea del Boca.

A sus 73 años la actriz cuenta con una personalidad marcada y combativa que ya demostró durante sus ciento setenta y ocho días de encierro en la edición italiana conocida como Grande Fratello. En su video de presentación la artista adelantó que "la gente va a saber de mi, me va a ver, me va a escuchar, a ver como soy como persona y como ser humano sobre todo".

Su llegada genera fuertes expectativas entre los analistas ya que Gastón Trezeguet afirmó que "es bravísima y sabe jugar. Se vio todos los Gran Hermanos, sabe mucho de estrategia". Mientras la nueva jugadora se prepara para entrar el clima de tensión aumenta por la gala de eliminación donde La Maciel, Lola o Brian Sarmiento abandonarán el juego sin llegar a conocer a Fabio Agostini.

Previamente el público dio un mensaje clave al salvar de la placa negativa a Titi, Manuel y Daniela de Lucía quienes se oponen al grupo de Sarmiento y los 4 fantásticos. También permanecen en competencia Pincoya, sancionada por escupir a Tamara Paganini, y Nazareno Pompei luego de la salida de Cinzia. Colmenares buscará dejar su propia huella y evitar ser una planta en una convivencia marcada por estrategias externas e internas.