Quién es la famosa que se separó de su marido durante "dos días"

Dalia Gutmann participó como invitada en el ciclo Puro Show donde rememoró una fuerte crisis de pareja que vivió junto a su esposo. La actriz detalló que el conflicto no escaló a mayores, pero sí provocó un alejamiento temporal.

Respecto a la veracidad de los rumores que circularon en su momento, Gutmann explicó "No, no, me separé dos días y volvimos. Pero vos tenías razón, pero digo: ¿cómo sabés?". La comediante reconoció que el tratamiento público del tema le resultó difícil de manejar y señaló "Lo esquivé, por supuesto, porque estábamos en el vivo del Movistar Arena. Yo me fui. No, no me dijo nada ni me hizo sentir incómoda. Pero yo sentí una incomodidad, porque a mí me da vergüenza contar algo que no, que no es".

Durante la entrevista, se analizó el desgaste que enfrentan los matrimonios de larga data. La protagonista de la charla reflexionó sobre las dudas existenciales que surgen con el tiempo y manifestó "En realidad, como toda pareja añosa, igual ahora estamos en un muy buen momento. Pero vamos a dar un comunicado. No, como toda pareja de muchos años, en un momento decís: che, ¿está bien este camino? ¿Me estoy perdiendo de algo? ¿Estaré más plena de otra manera? Qué sé yo. Y empezamos a hablarlo, pero muy íntimamente, por eso fue reloco".

Para procesar la situación, decidió pasar unos días en la costa bonaerense, una experiencia que le permitió aclarar sus sentimientos. Sobre esa prueba personal contó "Me fui y lo reextrañé. Era una buena señal. Tipo, te vas tres días, extrañás a tu marido, bueno, hay algo que no está roto. Ahora, si te vas y decís: ay, qué paja volver a mi pareja…".

Gutmann también se refirió a las dificultades de sostener la pasión durante la etapa de crianza. Al hablar sobre la rutina familiar fue determinante y aseguró "Para mí tener hijos chiquitos es arrollador. Es como que te arrasa con la pareja. Es tremendo. Es el anticonceptivo más grande que hay. Lo que te apaga el fuego, Dale. Te apaga el fuego". Sin embargo, brindó un mensaje esperanzador para otros padres al decir "No, no, ya no tengo hijos chicos. Chicos, hay un futuro, le digo a la gente que tiene hijos chicos".

En cuanto a la historia compartida, recordó que el inicio del vínculo fue antes de que ambos alcanzaran la popularidad actual. La humorista relató que "Nosotros nos conocimos previo a todo. Yo lo conozco a él desde que tengo veintitrés y él veintisiete y era productor de Peña, o sea, nada que ver, a mi me sorprendió que se haga famoso me pareció como medio como me cagaron. Yo salía con un anónimo y este pibe de repente…".

A pesar de la exposición mediática, destacó la personalidad de Wainraich y afirmó "Es talentoso. Pero es un pibe re normal. Como que no es… De hecho, es algo que a mí me gusta mucho". Finalmente, reflexionó sobre cómo percibe su propia fama fuera del escenario y concluyó "Yo cuando voy al teatro me acuerdo que laburo de algo para el público, voy al teatro y tienen que venir al teatro. Pero en la vida cotidiana me olvido completamente que alguien me puede conocer".