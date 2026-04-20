Quiénes eran los pilotos del accidente en el rally de Mina Clavero

Un vehículo Volkswagen Polo, tripulado por los paraguayos Didier Arias y Héctor Núnez, perdió el control entre los kilómetros uno y dos del circuito Giulio Cesare tras golpear una piedra en una curva. El coche volcó reiteradamente y embistió a personas situadas en un área habilitada para el público. Producto del impacto, Braian Ezequiel Zárate González, un joven cordobés de 25 años, sufrió heridas de extrema gravedad. Pese a ser trasladado al hospital regional de Mina Clavero, se confirmó su deceso.

El accidente también dejó como saldo una mujer de 40 años con una fractura de pierna y una niña afectada, ambas fuera de peligro. Se activó de inmediato un comité de crisis con la participación del Automóvil Club Argentino, Codasur y el Gobierno de Córdoba.

La fiscal Analía Gallaratto, de Villa Cura Brochero, lidera la investigación para determinar las causas del siniestro y verificar las condiciones de seguridad, ya que el sector carecía de señales de prohibición para espectadores.

Marcos Mendieta, profesor de la víctima, manifestó que "era un chico que estaba lleno de vida, era fanático de la vida", al recordar que el joven optó por ir al rally en lugar de a un torneo de kickboxing. Por su parte, la Comisión Directiva del Centro Vecinal de Villa Páez emitió un comunicado donde señalan que "los vecinos se unen en el dolor de tan irreparable pérdida del vecino Braian Zárate, quien lamentablemente perdió la vida en el accidente ocurrido esta mañana de público conocimiento durante el Rally en nuestra provincia. Hacemos llegar nuestro acompañamiento y respeto a toda la familia en tan doloroso momento".

La entidad máxima del automovilismo también se pronunció sobre el hecho. "La FIA lamenta profundamente el trágico incidente ocurrido hoy durante la segunda ronda del Campeonato FIA CODASUR de Rally en el Rally Sudamericano Mina Clavero, en el que un espectador perdió la vida y otros dos resultaron heridos. Expresamos nuestras más profundas y sinceras condolencias a la familia y seres queridos de la persona fallecida, y nuestros pensamientos están con todos los heridos y afectados. Agradecemos a los servicios de emergencia y equipos médicos por su rápida respuesta", detalló el organismo.

El comunicado oficial cerró asegurando que "la FIA brindará su total apoyo a los organizadores del Rally Sudamericano Mina Clavero, al Automóvil Club Argentino (ACA), CODASUR y a las autoridades locales pertinentes en su investigación sobre el incidente".