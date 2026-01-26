Quiénes son los dos famosos que Yanina Latorre se robó de Telefe para su programa

Para la temporada 2026, Yanina Latorre ha decidido enfocar su carrera profesional exclusivamente en la conducción de SQP por la pantalla de América TV, dejando su histórico lugar en el panel de LAM.

Según la información brindada por Ángel de Brito, la animadora regresará de sus vacaciones para ponerse al frente del programa el próximo 9 de febrero. Durante su ausencia, Sabrina Rojas se mantiene a cargo del ciclo, logrando cifras positivas de audiencia como reemplazo.

La nueva etapa del programa trae consigo una importante renovación en el equipo de panelistas. Mientras se confirmó la continuidad de Majo Martino y Ximena Capristo, el panel sufrirá las bajas de Lizardo Ponce y Fede Popgold, quienes se retiran por dificultades de agenda.

Para cubrir estas vacantes, Latorre incorporará a tres nuevos integrantes: Martín Salwe, Nico Peralta —quien abandona Ariel en su salsa— y Pía Shaw, quien logró un acuerdo para sumarse al proyecto sin dejar su labor en A la Barbarossa en Telefe. Por su parte, Laura Ubfal detalló que, aunque hubo interés en sumar a Analía Franchín, la negociación no logró prosperar.

Este regreso se produce tras la firma de un nuevo contrato por un año, en el que la conductora planteó diversas exigencias y quejas al canal. Cabe recordar que Latorre ya había manifestado su descontento anteriormente debido a problemas técnicos durante la emisión, momento en el que declaró tajante ante la producción: "No se puede hacer un programa así".