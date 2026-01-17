Argentina volvió a brillar en el Rally Dakar con la consagración de Luciano Benavides en motos durante la edición 2026. Con su victoria, la bandera nacional flamea por 12° vez en la competencia más dura del mundo sobre ruedas, consolidando la supremacía argentina en diversas categorías.

El recorrido histórico de los ganadores argentinos comenzó en 2010, cuando Marcos Patronelli se impuso en cuatriciclos, dando inicio a una era de dominio nacional. En 2011, su hermano Alejandro Patronelli repitió la hazaña en la misma categoría, y continuó la racha con un nuevo triunfo en 2012, mientras que Marcos volvió a coronarse en 2013.

Tras un breve paréntesis, Marcos Patronelli reapareció en 2016 para lograr su tercera consagración en cuatriciclos, mientras que en 2019 Nicolás Cavigliasso sumó otro título argentino en la categoría quads. La transición a motos comenzó en 2021, cuando Kevin Benavides rompió con la tradición de los cuatriciclos y se adueñó de la victoria en motos, seguido por otra consagración de Manuel Andújar en quads ese mismo año.

En 2023, Kevin Benavides volvió a imponerse en motos, y en 2024 Manuel Andújar volvió a brillar en quads. En 2025, el protagonismo nacional se extendió a la categoría Challenger, con Nicolás Cavigliasso y Valentina Pertegarini alcanzando la cima. Finalmente, en 2026, Luciano Benavides inscribió su nombre en la historia al ganar en motos, aprovechando un error de su principal rival y definiendo la clasificación por apenas dos segundos.

El historial completo de argentinos ganadores del Rally Dakar queda así:

2010: Marcos Patronelli – Quads

2011: Alejandro Patronelli – Quads

2012: Alejandro Patronelli – Quads

2013: Marcos Patronelli – Quads

2016: Marcos Patronelli – Quads

2019: Nicolás Cavigliasso – Quads

2021: Kevin Benavides – Motos

2021: Manuel Andújar – Quads

2023: Kevin Benavides – Motos

2024: Manuel Andújar – Quads

2025: Nicolás Cavigliasso / Valentina Pertegarini – Challenger (T3 / UTV)

2026: Luciano Benavides – Motos

Este récord demuestra la constancia y el talento argentino a lo largo de más de una década, tanto en cuatriciclos como en motos y otras categorías, reafirmando la tradición nacional en el rally más exigente del mundo.