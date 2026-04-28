Ramón Díaz contó la verdad de su famoso gesto del "yo no fui"

Ramón Díaz volvió a referirse a uno de los momentos más icónicos de su carrera como entrenador de River Plate durante un Superclásico en 2013. El técnico revivió la tarde en que le recordó a todo el estadio de Boca que él no formó parte del descenso del club de Núñez.

Al ser consultado sobre aquel gesto con el dedo índice, el riojano fue muy claro al expresar que "me gritaban que yo era de la B y yo les dije que no, fue algo que me salió de adentro. Me encanta dirigir en esa cancha, es un estadio donde si sos protagonista, la pasás bien".

Aquella jornada marcó el regreso del equipo millonario a Brandsen 805 tras dos años, en un encuentro donde Carlos Bianchi presentó una formación alternativa por compromisos en la Copa Libertadores.

La picardía de Díaz no terminó en el campo de juego, ya que luego del empate uno a uno protagonizó una conferencia de prensa recordada por llevar golosinas para los futbolistas rivales.

Sobre esas chicanas de antaño, el entrenador reflexionó que "eran momentos lindos en los que eso se podía hacer". Además de mirar hacia atrás, el técnico se tomó un tiempo para analizar la actualidad de sus colegas y el panorama internacional.

En cuanto a la situación de Eduardo Coudet, manifestó que "Coudet es un profesional increíble que necesita tiempo, está con un equipo que no armó el. Estoy seguro de que va a mejorar".

Incluso tuvo palabras de respaldo para Claudio Úbeda al asegurar que "para mí siempre le pegaron de más, ahora le salen las cosas. Pienso que Boca es uno de los candidatos a quedarse con la Copa Libertadores".

Finalmente, el histórico conductor dejó la puerta abierta para un posible regreso al Monumental en el futuro. Sobre su salida y un eventual tercer ciclo, concluyó con un mensaje directo para los dirigentes y la hinchada al decir que "saben que si me necesitan, estoy".