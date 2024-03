Vecinos de Rawson lamentaron el deplorable estado en el que se encuentra la plaza del barrio Franklin Rawson. Los juegos están descuidados, los banquitos destruidos, no hay nada de pasto, solo piedras y vidrio para que los niños jueguen y tampoco hay iluminación lo que favorece la inseguridad en la zona. DIARIO HUARPE llegó al lugar y habló con Washington Espejo (padre) y Maximiliano (hijo), vecinos de la zona, quienes mencionaron que ellos mismos tienen que encargarse del mantenimiento de la plaza, afrontando los costos y el tiempo.

No hay banquitos y hay restos de botellas rotas en la plaza. Foto: Gastón Vargas / Diario Huarpe

Es importante recalcar que Maximiliano tiene un hijo menor de aproximadamente 4 años de edad. Según su padre, el pequeño solo puede jugar a las pedradas, ya que es lo único que hay en la plaza.

“Hay muchos niños acá, estaría buenísimo que tengan un espacio donde poder jugar como hay en el resto de los barrios”, mencionó Maxi.

La familia dice que desde que llegaron al barrio no hay luz, aproximadamente 10 años sin que la plaza reciba mantenimiento del municipio. Washington dijo que además del mantenimiento, la plaza tiene que ser vigilada para que no sea vandalizada en horarios nocturnos, porque, muchas veces, son los mismos vecinos los que no cuidan las instalaciones.

No hay árboles ni pasto en la plaza del Franklin Rawson. Foto: Gastón Vargas / Diario Huarpe

“Lo único que hicieron antes de las elecciones fue pintar los pilares, pero de ahí hasta ahora nada”, contaron los vecinos.

En dos de las esquinas de la plaza hay contenedores que fueron solicitados por los propios vecinos para tener dónde tirar la basura. Además, Maxi, resaltó que los niños corren peligro por el tránsito, ya que las calles del barrio son de paso frecuente y utilizadas por colectivos de la Red Tulum y que también han solicitado la posibilidad de que el municipio coloque reductores de velocidad conocidos como “pianitos” o “tortugitas”, pero que hasta el momento no tuvieron respuestas.

“Antes de las elecciones nos dijeron que se iban a comprometer con el mantenimiento de la plaza, pero nos siguen mintiendo. No puede ser que estemos viviendo así”, dijo Washington.

Los contenedores que aportó el municipio tras el reclamo de los vecinos por la basura. Foto: Gastón Vargas / Diario Huarpe

El vecindario está ubicado a pocas cuadras de la calle Hipólito Irigoyen y Dr. Ortega, conocida como La Superiora, para llegar a esa zona hay que doblar por calle José María Paz, hacia el Sur y luego de tres cuadras, se encuentra la plaza del barrio Franklin Rawson que no tiene banquitos, sus juegos están en pésimas condiciones, y no hay pasto ni árboles, solo hay piedras y vidrios.

