El municipio de Rawson, a través de su Dirección de Empleo, lanzó una ambiciosa convocatoria para que los vecinos del departamento y zonas aledañas puedan formarse en oficios con rápida salida laboral. En diálogo con el programa "Te lo Tengo que Decir" de HUARPE TV, el director del área, Daniel Valenzuela, brindó todos los detalles sobre esta iniciativa que surge de un convenio entre el intendente Carlos Munisaga y la Universidad Nacional de San Juan.

"Son seis cursos de oficio que estamos inscribiendo en la oficina de empleo de nuestro departamento, República del Líbano y Avenida España. Estamos desde las 9 de la mañana, vamos a estar hasta las 13", explicó el funcionario. "Aquellos postulantes que se estén enterando este día, pueden acercarse mañana martes también, vamos a estar recibiendo sus inscripciones de 9 a 13 acá en el Coloso de Rawson", agregó.

Formación con sello universitario

Una de las novedades más importantes es la certificación que recibirán los alumnos. "Hemos podido traer a nuestro departamento seis cursos con resolución universitaria. Los alumnos que se inscriban van a recibir su certificado universitario y lo van a recibir, nada más y nada menos, que en la universidad en los primeros días de julio", destacó Valenzuela.

La oferta académica incluye construcción en seco, albañilería, plomería, marketing para emprendedores, instalación y reparación de aire acondicionado e inteligencia artificial. Sobre este último, Valenzuela subrayó: "Es un curso muy novedoso que nos decía la gente de la universidad, que es el primer municipio que lo va a implementar".

Requisitos y modalidad

Para inscribirse, los interesados no necesitan presentar estudios previos ni documentación compleja. "Solamente chicos estamos pidiendo el DNI original para que se puedan inscribir cualquier vecino del departamento y aquellos vecinos que no sean del departamento también lo vamos a esperar. No les pedimos secundarios completos ni nada por el estilo", aclaró el director.

El único requisito adicional es contar con un correo electrónico, ya que "cada uno de los alumnos va a tener que descargar los documentos de estudio de las plataformas universitarias".

Planificación anual

La gestión municipal apunta a mantener una oferta constante de capacitación. "Nosotros hemos dividido el año en dos semestres. El primer semestre tenemos más de 15 cursos de oficio; en marzo empezamos con 10, actualmente incorporamos seis más. En julio ya empezamos con la convocatoria nuevamente para que en agosto comience otra tanda de 15 cursos más", adelantó Valenzuela.

Cada curso tiene un cupo de 40 alumnos titulares. Tras las inscripciones de lunes y martes, el miércoles se realizarán las primeras charlas informativas para definir días, horarios y lugares de cursada para cada especialidad.