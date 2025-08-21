Recital de Q' Lokura: entre más de 70 denuncias, ya hubo reintegros de dinero

La Dirección de Defensa al Consumidor recibió hasta la fecha más de 70 denuncias vinculadas al espectáculo de la banda Q´Lokura, un evento de público conocimiento que generó múltiples reclamos.

Frente a esta situación, el organismo puso en marcha su mecanismo de conciliación, una instancia clave en la que los equipos de abogados e instructores acompañan a los damnificados para alcanzar acuerdos que reparen los derechos vulnerados. Y hubo ya casos solucionados a favor del consumidor como fue el de Carla Irazoque.

“Saqué la entrada con tiempo y no pude ingresar al show. Me acerque a defensa al consumidor, realice la denuncia y en menos de 15 días me llamaron para la audiencia de conciliación con la otra parte. Llegué a un acuerdo, me devolvieron el importe de la entrada", destacó la damnificada.

El trabajo del organismo lo resume la directora de Defensa al Consumidor, Fabiana Carrizo. “El proceso comienza con la denuncia del consumidor. Luego, se lleva adelante una audiencia conciliatoria, donde se busca alcanzar un acuerdo favorable entre las partes. En esta instancia, los equipos de abogados e instructores de la Dirección acompañan y asesoran a los consumidores para lograr una solución justa y transparente”.