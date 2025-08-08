Un operativo policial en la localidad de La Chimbera, en el departamento 25 de Mayo, culminó con la recuperación de una motocicleta que había sido robada y desmantelada. El rodado, sustraído el 4 de agosto, fue hallado por un equipo de cuatro efectivos de la Comisaría 32° de las Casuarinas departamento 25 de Mayo, en un descampado, a 2 kilómetros de la Estación José Martín. Las partes de la moto fueron entregadas a su dueño en calidad de depositario judicial, mientras la investigación sigue su curso para dar con los responsables del robo.

El rastrillaje, llevado a cabo por los oficiales Emanuel Pérez y Marisol Camargo, junto a los cabos Juan Pérez y Luciana Gutiérrez, se realizó durante la tarde de este jueves. Los agentes se movilizaron en un radio de dos kilómetros en busca del vehículo, cuya denuncia por hurto había sido radicada tres días antes del hallazgo.

En el lugar, los efectivos encontraron la moto desarmada, con varias de sus partes esparcidas en el terreno. Entre los elementos recuperados se encontraban el cuadro, el motor de 150 cc, las ruedas con cubiertas Pirelli, el caño de escape, el tanque de combustible, el asiento y diversas partes como amortiguadores, barras, faros y cachas. Tras el secuestro de las partes, los policías se comunicaron con el ayudante de fiscal de la UFI Delitos Contra la Propiedad, doctor Cristian Gerarduzzi, quien ordenó la entrega de los elementos al propietario en calidad de depositario judicial, una vez realizadas las pericias de rigor.

La investigación continúa para identificar al o los autores del hurto y para determinar si aún quedan partes del rodado en la zona. El caso quedó bajo la órbita de la UFI Delitos Contra la Propiedad, que busca esclarecer las circunstancias del hecho y dar con los responsables del robo y posterior desguace de la moto.