Relato de campeón del mundo: íntimas palabras de Rodrigo De Paul

En las últimas horas, Rodrigo De Paul reveló detalles íntimos de la Selección Argentina y sus referentes. El "motorcito" del seleccionado campeón del mundo no se guardó nada al hablar de Lionel Messi, el Mundial de Qatar 2022 y demás temas interesantes. De esa forma, quedó en boca de todos. Luego de una entrevista con AFA Estudio, el mediocampista del Atlético de Madrid se llevó todas las miradas.

"Scaloni es una parte importante de mi vida porque me hizo cumplir un montón de sueños, desde el debut con el seleccionado hasta todo lo que vino después. Me genera admiración, orgullo y creo que junto al ‘enano’ es el más importante de la Selección. La conversación más importante que tuve con Messi fue después de la derrota con Arabia. Teníamos libre y podíamos ver a los familiares pero ni él ni yo queríamos ver a nadie", comenzó diciendo De Paul.

Luego, Rodrigo expuso: "Estuvimos cinco o seis horas juntos y nos dijimos todo. Leo empezó diciéndome ‘este puede ser el último partido’ y terminamos diciendo ‘a Mexico lo liquidamos’. Fue muy significante. Durante cada concentración a las 9:30 de la mañana le toco la puerta (a Messi) para tomar mates. Una o dos veces me quedé dormido, llegué como a las 10 y no sabés la cara de culo que tenía".

Más palabras de Rodrigo De Paul

"No me puedo demorar ni veinte minutos. Es muy difícil ser Messi, y él está ahí las 24 horas jodiendo con nosotros. A veces se va a acostar y yo voy y lo saco de la cama, porque se que él también quiere que yo haga eso", añadió. Después, sobre su lesión en el Mundial, destacó: "Lo primero que me dijeron era que tenía para doce días. La lesión no me permitía entrenar. Yo siento que fue un milagro porque hasta la noche previa no sabía si iba a poder pero sentí que tenía que estar".

Para cerrar, Rodrigo De Paul indicó: "Que la gente te diga todo el tiempo ‘gracias’ y que los hiciste pasar el momento más feliz de su vida, ese el mayor regalo de ser campeón del mundo. En el Mundial dimos una muestra de qué tipo de jugador es el argentino. Logramos que se le dé mucho más valor a los chicos que salen del país, más valor a la Sub 20 y Sub 17, y un buen puntapié para que todo el fútbol argentino siga creciendo".