Rematan por $47.000.000 la casa del extesorero de la Policía para recuperar lo que robó

La provincia avanzará con un nuevo intento para recuperar el dinero del millonario fraude cometido en la Policía de San Juan. El próximo 5 de junio, desde las 11, se realizará el remate de la casa del extesorero policial Oscar Vaneti y la base fijada para la subasta es de $47.073.071,59. La propiedad está ubicada en el barrio Campo de Sueño, en Santa Lucía, y forma parte de los bienes embargados tras la condena contra el exfuncionario policial y su esposa, María Ivana Olivares.

Vaneti fue condenado por peculado luego de admitir que desvió fondos de la fuerza policial mientras se desempeñaba en Tesorería. Su mujer, que era comisario de la Policía, también aceptó su responsabilidad en el caso. Ambos fueron expulsados de la institución tras reconocer los hechos en un juicio abreviado.

La causa civil para recuperar el dinero fue iniciada en 2021 por Fiscalía de Estado. En aquel momento, una auditoría de la Contaduría General de la Provincia determinó un perjuicio de $7.749.391,13. Sin embargo, con la actualización de intereses y el paso del tiempo, la deuda judicial ya supera los $47 millones.

La vivienda que será subastada tiene dos plantas, cuatro dormitorios, tres baños, cocina comedor y lavadero. Está construida sobre un terreno de 346 metros cuadrados. Además de la casa, también fueron embargados un auto y una camioneta pertenecientes a Vaneti y Olivares.

El remate del 5 de junio será el tercero que se realiza en el expediente. En noviembre del año pasado hubo un comprador interesado que llegó a entregar una seña cercana a los $18 millones, pero nunca completó el pago restante y perdió el dinero entregado. Después, en abril, se realizó otra subasta que quedó desierta.

Durante el proceso judicial, la pareja intentó modificar el embargo argumentando que la medida les generaba un perjuicio excesivo, aunque el planteo fue rechazado por la jueza Adriana Tettamanti. Más adelante, también apelaron la sentencia ante la Cámara Civil, pero el recurso no prosperó porque no sostuvieron el reclamo y la resolución quedó firme por “caducidad de instancia”.

Fuentes del sector inmobiliario estimaron que la propiedad tendría un valor cercano a los 120 mil dólares, es decir, unos $170 millones al cambio actual. En caso de concretarse la venta, primero se cubrirá la deuda fijada por la Justicia junto a los gastos administrativos y honorarios correspondientes. Si sobra dinero, el excedente quedará para Vaneti y su esposa.

El exjefe de Tesorería policial fue condenado a 3 años de prisión tras reconocer que transfirió fondos públicos a distintos integrantes de la fuerza. La provincia ahora intenta cerrar definitivamente el expediente con la recuperación del dinero sustraído.