Samsung ha relanzado su programa de intercambio tecnológico para facilitar la adquisición de pantallas de última generación. Hasta el 15 de marzo de 2026, los interesados pueden acceder a un ahorro de hasta el 40% en la compra de un Smart TV entregando su dispositivo usado como parte de pago. La promoción incluye opciones de financiación en cuotas sin interés a través de bancos adheridos y un sistema de reintegro posterior.

El procedimiento se gestiona de manera online ingresando al sitio oficial de la marca para elegir el modelo deseado y completar un formulario de cotización que evalúa el equipo actual. Tras pagar el precio total y recibir el equipo nuevo en el domicilio, el cliente debe entregar el televisor antiguo en ese mismo momento.

Luego, la firma establece contacto por WhatsApp para validar el estado del dispositivo entregado. Una vez aprobado el trámite, el dinero se acredita en el medio de pago original en un plazo de 15 a 20 días hábiles.

Los requisitos fundamentales para participar consisten en que el Smart TV encienda y apague correctamente, además de contar con su número de serie legible.

Samsung advierte que la cotización final está sujeta a revisión; si el estado real del equipo difiere de lo declarado inicialmente en el formulario técnico, el valor del beneficio puede ser recalculado o aplicado solo parcialmente.