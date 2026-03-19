El ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó que el Gobierno nacional no recurrirá a los mercados internacionales para refinanciar deuda y detalló el plan oficial para afrontar los vencimientos hasta las elecciones presidenciales de 2027. La estrategia contempla el uso de financiamiento local, venta de activos y mecanismos alternativos que el equipo económico presentará en los próximos meses.

Durante el 21º Simposio de Mercado de Capitales y Finanzas Corporativas, el funcionario sostuvo que la prioridad es evitar costos elevados y mantener la disciplina fiscal. En ese sentido, remarcó que la administración cuenta con superávit y que el objetivo es cancelar deuda con recursos propios o herramientas más económicas que la emisión de bonos en el exterior.

Según explicó, el equipo liderado por la Secretaría de Finanzas ya tiene identificadas alternativas para cubrir los próximos vencimientos de capital. El Gobierno estima afrontar compromisos por unos USD 9.000 millones, correspondientes a pagos previstos para julio de 2026, enero y julio de 2027.

Entre las herramientas en marcha se encuentra la colocación del Bonar 2027 (AO27) en el mercado local, que ya permitió captar USD 500 millones y tiene como objetivo alcanzar los USD 2.000 millones. Estas licitaciones se realizan de manera periódica y buscan reunir divisas para cubrir los pagos de mitad de año.

El secretario de Finanzas, Federico Furiase, indicó que el Ejecutivo tiene prácticamente asegurados los fondos para los próximos vencimientos relevantes, incluyendo pagos estimados en USD 4.200 millones. Además, adelantó que se anunciarán nuevas fuentes de financiamiento en el corto plazo.

En relación al contexto financiero, Caputo sostuvo que el nivel actual del riesgo país no refleja las condiciones económicas y señaló que el objetivo es seguir estabilizando la economía mientras se cumplen los compromisos. También confirmó que en 2027 habrá vencimientos adicionales con el Fondo Monetario Internacional por unos USD 3.000 millones.

El plan oficial se completa con el desarrollo del mercado local de deuda y la posibilidad de avanzar en la venta de activos públicos, como parte de una estrategia integral para sostener los pagos sin acudir al endeudamiento externo.