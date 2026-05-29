La repavimentación total de la Avenida de Circunvalación dio un nuevo paso con el llamado a licitación para intervenir los dos anillos de la autopista urbana más importante de San Juan. La obra demandará una inversión superior a los $15.762 millones y alcanzará los 32 kilómetros completos del trazado, que serán renovados íntegramente con fondos provinciales.

La iniciativa fue anunciada por el gobernador Marcelo Orrego durante la apertura de sesiones ordinarias del pasado 1 de abril. En aquel discurso confirmó que la Provincia avanzaría con una intervención integral sobre la Circunvalación, una de las obras más esperadas por los miles de sanjuaninos que la utilizan todos los días para trasladarse entre los distintos departamentos del Gran San Juan.

“Mejorar esta ruta es mejorar la calidad de vida de cada familia que la transita para ir a trabajar, para llevar a sus hijos a la escuela, para volver a su casa”, había expresado el mandatario.

Los pliegos publicados por la Dirección Provincial de Vialidad establecen que el anillo externo tiene un presupuesto oficial de $7.882 millones, mientras que el anillo interno demandará otros $7.880 millones. Sumadas ambas licitaciones, la inversión total asciende a $15.762.755.000.

La decisión de dividir la obra en dos contratos responde a una estrategia simple: permitir que dos empresas trabajen al mismo tiempo y así reducir los tiempos de ejecución. Cada tramo tendrá un plazo de obra de 180 días.

La autopista será renovada de punta a punta

La intervención busca recuperar una infraestructura que ya muestra el paso de los años. Según la memoria descriptiva de la obra, gran parte de la Circunvalación superó su vida útil sin haber recibido trabajos de conservación de la magnitud que hoy se proyectan.

Por eso no se tratará solamente de colocar una nueva capa de asfalto. En los sectores más deteriorados se demolerán las losas de hormigón dañadas y se reconstruirán las bases antes de volver a pavimentar. También se repararán grietas, fisuras y deformaciones que hoy generan incomodidad y riesgos para quienes circulan diariamente por la autopista.

En los sectores asfaltados se realizarán trabajos de bacheo, sellado de fisuras y colocación de una nueva carpeta de rodamiento. El objetivo es dejar una superficie uniforme y más segura para el tránsito.

La obra también contempla el reacondicionamiento de las banquinas, la colocación de nuevas capas de concreto asfáltico en caliente y la instalación de geogrillas en sectores específicos para mejorar la durabilidad del pavimento y reducir la aparición de fisuras.

Además, se intervendrán algunos sectores ubicados bajo puentes para preservar las alturas de circulación y adecuar la nueva estructura vial a las condiciones actuales de la autopista.

Más seguridad vial

Otro de los puntos destacados del proyecto será la renovación de elementos vinculados a la seguridad vial. Está previsto el reemplazo de defensas metálicas y postes del sistema de contención lateral, tanto en el cantero central como en las banquinas.

A esto se sumará la reparación de juntas en puentes y la demarcación horizontal y vertical completa de la Circunvalación, con nueva señalización en todo el recorrido.

La intención es que, una vez finalizada la obra, los usuarios encuentren una autopista más segura, con mejor visibilidad y mejores condiciones de circulación.

Trabajos nocturnos para minimizar inconvenientes

Debido al importante volumen de tránsito que registra diariamente la Circunvalación, los pliegos prevén que parte de las tareas se realicen durante la noche.

También se podrán implementar cortes programados en determinados sectores para permitir el avance de las obras con mayor seguridad y reducir las complicaciones para los conductores durante las horas pico.

Las empresas que resulten adjudicatarias deberán incorporar sistemas especiales de iluminación, señalización y balizamiento para garantizar tanto la seguridad de los trabajadores como de quienes continúen circulando por la autopista mientras duren los trabajos.

Una de las principales apuestas de infraestructura

La repavimentación integral de la Circunvalación aparece como una de las obras más importantes impulsadas por la gestión de Marcelo Orrego desde el inicio de su mandato.

En un escenario marcado por la reducción del financiamiento nacional para infraestructura, la Provincia decidió avanzar con recursos propios sobre una vía estratégica para la movilidad urbana y productiva de San Juan.

La apuesta oficial es que la renovación completa de los 32 kilómetros permita mejorar la conectividad, reducir riesgos viales y acompañar el crecimiento del Gran San Juan con una infraestructura acorde a las necesidades actuales de miles de usuarios que la utilizan cada día.