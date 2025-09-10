El repechaje del Mundial 2026 reunirá a seis selecciones de distintas confederaciones, que buscarán quedarse con los últimos boletos disponibles para la Copa del Mundo, que por primera vez contará con 48 equipos. Bolivia y Nueva Caledonia son los primeros clasificados, mientras que el resto de los participantes se definirá según los resultados de las eliminatorias de África, Asia y Concacaf.

El torneo se jugará en México, en las ciudades de Monterrey y Guadalajara, durante marzo de 2026, coincidiendo con la última fecha FIFA de Eliminatorias. El formato contempla dos llaves de tres equipos cada una, con partidos a eliminación directa: semifinales y finales por cuadro. Además, dos selecciones avanzarán directamente a la final de acuerdo a su posición en el ranking FIFA.

Publicidad

Participantes confirmados:

Bolivia: séptima en la Eliminatoria Sudamericana.

Nueva Caledonia: perdió 3-0 la final de las Eliminatorias frente a Nueva Zelanda.

Criterios de clasificación del resto de los cupos:

Concacaf: mejores dos segundos de la tercera ronda.

AFC (Asia): vencedor de la serie de la quinta ronda.

CAF (África): ganador de la final de la segunda ronda.

UEFA (Europa): no tendrá cupos en esta instancia.

Bolivia buscará regresar a un Mundial tras su última participación en Estados Unidos 1994, mientras que Nueva Caledonia intentará su debut histórico.