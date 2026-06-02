Revelan que Agostina Vega había denunciado a su padre por presuntas agresiones

La investigación por el femicidio de Agostina Vega sumó en las últimas horas un dato hasta ahora desconocido: la adolescente había denunciado a su padre durante 2025 por un presunto episodio de violencia física. La presentación fue realizada por su madre, Melisa Heredia, y aún permanece radicada en la Justicia penal de Córdoba.

Según trascendió, la denuncia fue impulsada tras una supuesta agresión que la joven habría sufrido por parte de Gabriel Vega, su padre. Fuentes judiciales citadas por medios nacionales señalaron que el hecho habría ocurrido luego de que el hombre descubriera a su hija manteniendo una conversación con otro menor de edad, situación que habría derivado en una discusión y posterior agresión.

La existencia de la causa fue confirmada tanto por fuentes judiciales cordobesas como por personas cercanas al padre de la víctima. Sin embargo, desde el entorno de Gabriel Vega sostienen que la denuncia no avanzó porque la adolescente posteriormente se retractó.

"Hay actas escolares donde Agostina manifiesta que la denuncia fue realizada para llamar la atención porque su padre estaba enojado con ella", afirmaron allegados al hombre. No obstante, la causa continúa abierta y mantiene una imputación vigente, aunque la muerte de la joven podría dificultar el avance de la investigación.

La búsqueda y las acusaciones cruzadas

Antes de que fuera hallado el cuerpo de Agostina, Gabriel Vega había participado activamente de la búsqueda de su hija y concedido entrevistas a distintos medios nacionales. En ese contexto, manifestó sospechas sobre la relación entre Claudio Barrelier, único detenido e imputado por el femicidio, y Melisa Heredia, madre de la adolescente.

"Entre la madre y este tipo hay algo. No sé qué, pero hay algo. Lo único que necesito es que me digan la verdad para encontrar a Agostina", declaró en una entrevista.

Asimismo, expresó que su principal objetivo era conocer qué había ocurrido con la joven y que la Justicia determinara las responsabilidades correspondientes.

Los resultados preliminares de la autopsia

Mientras tanto, la investigación del femicidio continúa avanzando. Los resultados preliminares de la autopsia, conocidos el lunes, indicaron que Agostina Vega murió por asfixia y que posteriormente su cuerpo fue desmembrado.

Además, los peritos detectaron posibles lesiones compatibles con un abuso sexual. Sin embargo, las fuentes judiciales aclararon que esa hipótesis todavía no pudo ser confirmada de manera concluyente.

Para determinar si existió o no un ataque sexual, los investigadores aguardan los resultados de estudios anatomopatológicos complementarios, cuyos resultados podrían influir en la calificación legal que enfrenta Claudio Barrelier, actualmente señalado como el principal acusado del crimen.

El caso continúa bajo investigación judicial y la responsabilidad penal del imputado deberá ser determinada por la Justicia a partir de las pruebas reunidas durante el proceso.