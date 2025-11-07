Luego de un triunfo electoral ajustado, el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, ordenó la renuncia de todos los integrantes de su gabinete provincial, con el objetivo de reformular su equipo de gobierno y dar inicio a una nueva etapa de gestión. La medida fue confirmada por el jefe de Gabinete, Juan Luna Corzo, quien explicó que el pedido alcanza a ministros, secretarios, subsecretarios, responsables de organismos descentralizados y empresas con participación estatal.

Según el funcionario, la decisión busca “la disponibilidad necesaria para reformular la composición del gabinete provincial de cara a la próxima etapa”, y será el propio Quintela quien supervise la reorganización del Ejecutivo. La medida se enmarca en un escenario político tenso, tras una victoria por apenas 782 votos sobre La Libertad Avanza, en una de las elecciones más cerradas de los últimos años.

En los comicios legislativos, la lista oficialista “Federales Defendamos La Rioja” obtuvo el 43,57% de los votos, contra el 43,27% del espacio libertario. El resultado permitió al peronismo conservar solo una de las dos bancas de diputados nacionales, mientras que la otra quedó en manos de Gino Visconti, de LLA.

El mandatario provincial atraviesa además una relación conflictiva con el Gobierno nacional, marcada por los recortes de fondos, la falta de transferencias y los cruces políticos con el presidente Javier Milei. Quintela incluso impulsó un pedido de juicio político contra el jefe de Estado por el escándalo del token $Libra, afirmando que “el Gobierno está acabado”.

A nivel interno, el peronismo riojano también muestra signos de reacomodamiento. La vicegobernadora Teresita Madera confirmó su intención de competir por la gobernación en 2027, mientras Quintela busca recomponer su liderazgo político tras un resultado que dejó en evidencia el desgaste de su administración.

Durante su gestión, el gobernador implementó reformas constitucionales y medidas económicas de emergencia, incluida la emisión de cuasimoneda provincial ante la falta de recursos nacionales. Sin embargo, la crisis fiscal y las tensiones institucionales continúan afectando la gobernabilidad del distrito.